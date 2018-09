Carina Zampini le encontró el gusto a la conducción en televisión

11/09/2018 -

Muchos amantes de la TV querían volver a ver a Carina Zampini interpretando a esas villanas que tan bien le quedan. Pero la actriz decidió volver a su más reciente oficio: conductora de televisión.

Ayer, volvió a la pantalla chica, al frente del reality culinario en tiempo real: "El gran premio de la cocina" que pone en el centro de la escena a 16 cocineros amateurs que intentarán deslumbrar al jurado.

Zampini debutó en El Trece, y el canal se estrenó también en una temática que Telefé se encargó de explotar muy bien. Precisamente, en la competencia fue donde la actriz se probó como conductora a la par de Gerardo Rozín, en "Morfi, todos a la mesa".

"Este programa tiene la particularidad de que es diario, de lunes a viernes, y es en tiempo real. No tiene cortes. El público va a vivir en tiempo real la elaboración de todos los platos. Los participantes van a tener que presentar tres platos todos los días: el primer plato a los veinte minutos, el segundo a los treinta y cinco minutos, el tercero a los cincuenta y el espectador, junto con todos nosotros, va a vivir todo ese desarrollo", recordó Carina Zampini en diálogo con Television.com.ar, sobre lo que ya se pudo ver ayer.

Y sobre las razones que terminaron inclinando la balanza hacia la conducción de este ciclo, Zampini remarcó: "A mí la comida me lleva a un lugar que siempre está conectado con la emoción. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho estar en la cocina de mi casa. Es uno de los lugares que más me gusta. Para mí la cocina y el hacer en la cocina, cocinar, crear la comida y demás, está muy ligado a todo lo emocional. Primero porque cuando se hace tiene que ver con el amor: uno lo hace para uno o para los demás, para la familia. Habla de esta cosa de la comunión. Y después porque siempre la cocina te retrotrae y te vincula con emociones que tienen que ver con la historia y con los recuerdos. Todo está ligado a lo emocional, eso me gusta. Además, tiene que ver con la creatividad", dijo.

Y remarcó: "Si bien es una competencia y obviamente sólo va a haber un ganador, todos van a ir aprendiendo a desenvolverse y van a ir aprendiendo cosas. Eso me sedujo. Me seduce que tiene muchas variables, muchos condimentos nuevos: todos los días va a haber un capitán por equipo y ese capitán se elige mediante una prueba de liderazgo que se hace todos los días al comienzo del programa. Son pruebas que son muy lúdicas, con una resolución inmediata y eso también está bueno".

Si bien actúa desde los 9 años y siempre tiene propuestas para desplegar su talento, Carina confió: "Descubrí en la conducción una cosa que me divierte, que me gusta. Hay algo de eso que me pone contenta de hacer. Estoy aprendiendo todos los días porque no es algo que hace tantos años que lo hago".

En cuanto a la ficción no encontró ningún proyecto que la entusiasmara. "También me ofrecieron otros proyectos para conducir que elegí no hacer. Me quería entusiasmar. Soy muy intuitiva, tengo como una cosa muy perceptiva y me tiene que pasar algo. Tal vez es difícil determinar exactamente qué es. Tiene que ver con algo que yo siento. Me pasó con este proyecto y me pasó mucho con la productora cuando me convocaron", concluyó.