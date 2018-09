Vicky Xipolitakis sobre Ottavis: "Ojalá se deje de drogar, para que no se mate"

-

La relación entre Vicky Xipolitakis y José Ottavis sorprendió a los argentinos en enero del 2016.

Nunca quedó bien claro por qué se habían separado, aunque la rubia se había expresado en 2017 sobre las adicciones del diputado, pero no había certeza hasta ayer.

En "Los ángeles de la mañana" (El Trece), mostraron unos audios de la futura mamá en los que despotricaba contra Ottavis, en los últimos momentos de su noviazgo.

"El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Empezó la crisis y le empecé a decir drogadicto de mierda, de todo", comenzó Xipolitakis en el primer audio.

"Ojalá se deje de drogar, para que no se mate. Cuando me importó, estuve y se cagó en mí. No quiero saber más nada. Voy a hacer mi vida, lo que se me cante el ojete. Si lo quieren, que lo ayuden para que se deje de drogar porque ya le sale sangre de la nariz, vomita sangre. Y si no, que se mate. A mí me da lo mismo Ottavis", enfatizó la mediática.

"Es un traidor, psicópata, manipulador. No puede ni con él. Está arruinando hasta la educación de su hijo. No puede hacer feliz a ninguna persona que tenga a su lado. No tiene mal corazón, pero todo lo que hace es de mal tipo", continuó.

"Si no tuviera la luz que tengo, tal vez estaría encerrada en un psiquiátrico, porque encima es malo y te manipula. Ahora, me retiro. Se la perdió, ya está. No puedo estar con un enfermo. Lo puedo ayudar con el tema de la droga, pero que me falte el respeto a mí no, ya está", finalizó Vicky.