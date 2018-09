El baile viral de un policia vial mientras regula el tránsito

Hoy 17:00 -

En la Red se ha publicado el video de un policía de tránsito que recurrió al baile para atraer la atención de los automovilistas en una intersección de la ciudad india de Bhubaneswar, en el estado de Odisha.

"Transmito mi mensaje mediante movimientos de baile", expresó Pratap Chandra Khandelwal, el protagonista de la grabación, según recoge este martes Hindustan Times. Y continuó: "Inicialmente, la gente no obedecía las reglas", pero "con mi estilo", los automovilistas "se vieron atraídos y comenzaron a cumplirlas".

En la Red se ha publicado el video de un policía de tránsito que recurrió al baile para atraer la atención de los automovilistas en una intersección de la ciudad india de Bhubaneswar, en el estado de Odisha.



"Transmito mi mensaje mediante movimientos de baile", expresó Pratap Chandra Khandelwal, el protagonista de la grabación, según recoge este martes Hindustan Times. Y continuó: "Inicialmente, la gente no obedecía las reglas", pero "con mi estilo", los automovilistas "se vieron atraídos y comenzaron a cumplirlas".

#WATCH: Pratap Chandra Khandwal, a 33-year-old home guard who is currently deployed as traffic police personnel in #Odisha's Bhubaneswar controls traffic by his dance moves. pic.twitter.com/BniV7svk6M