CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de septiembre de 2018
A LAS 00.15 KARA PARA ASK
Por El Liberal
Hoy 21:00 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MI
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.45 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO (Estreno)
CANAL 4
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO
MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
06.23 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
07.59 CADENA DE FAVORES
10.26 LA MOMIA REGRESA
12.54 LA BRÚJULA DORADA
15.03 ROBIN HOOD
17.49 LA MOMIA REGRESA
20.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
23.43 OPERACIÓN ZODIACO
TCM
06.33 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.12 LA NIÑERA
08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.37 LA NIÑERA
11.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.13 DISFRUTANDO MI LIBERTAD
14.09 EL HOMBRE PERFECTO
16.04 UNA SUEGRA DE CUIDADO
17.59 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
20.01 RÁPIDA Y MORTAL
22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
23.42 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
TNT
07.18 LA GRAN ESTAFA
09.25 LA LEYENDA DEL
TESORO PERDIDO
11.39 MUY PARECIDO AL AMOR
13.34 GRANDES HÉROES
15.21 SHERLOCK HOLMES
17.35 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
19.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.56 DESTINO FINAL 5
01.31 LA HABITACIÓN DEL
SPACE
06.00 LA PÁGINA OCHO
07.29 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE
BATALLA
09.28 LA RED
11.49 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
13.24 TRANSIBERIANO
15.27 MUNDO SURREAL
17.34 THE SALVATION
19.25 MUNDO ACUÁTICO
22.00 ASESINO NINJA
23.53 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
CINECANAL
11.17 CHICAS PESADAS
13.00 LA ERA DE HIELO
14.27 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
16.02 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
17.50 ALIADOS
20.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO
SONY
08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
*IERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS
22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE
YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA
OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL
NOFAL.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO
Nº 2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22,
AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA.
BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE
PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A
LAS 22, VULGARM SAJRAS Y
VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO
PRESENTA ATRAPASUEÑOS.
ACTUARÁN LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO
TORO, “DEMI” CARABAJAL,
MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ,
MAXI MENDIETA Y RODRI
SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20,
CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS) 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:10
(Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
00:40 (Subt)
YANKA Y EL ESPÍRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP) 16:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
20:05 (Cast) 22:30 (Subt) 00:55
(Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40
(Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS)
18:00
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP) 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
20:10 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-
22:30- 23:30
SUBTIT. 2D 21:20-(sólo el jueves)
TODOS LOS SABEN 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $160.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.