CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de septiembre de 2018

A LAS 00.15 KARA PARA ASK

Hoy 21:00 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.45 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO (Estreno)


CANAL 4

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO

MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL


PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

06.23 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

07.59 CADENA DE FAVORES

10.26 LA MOMIA REGRESA

12.54 LA BRÚJULA DORADA

15.03 ROBIN HOOD

17.49 LA MOMIA REGRESA

20.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

23.43 OPERACIÓN ZODIACO

TCM

06.33 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.12 LA NIÑERA

08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.37 LA NIÑERA

11.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.13 DISFRUTANDO MI LIBERTAD

14.09 EL HOMBRE PERFECTO

16.04 UNA SUEGRA DE CUIDADO

17.59 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

20.01 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

23.42 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

TNT

07.18 LA GRAN ESTAFA

09.25 LA LEYENDA DEL

TESORO PERDIDO

11.39 MUY PARECIDO AL AMOR

13.34 GRANDES HÉROES

15.21 SHERLOCK HOLMES

17.35 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

19.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.56 DESTINO FINAL 5

01.31 LA HABITACIÓN DEL

SPACE

06.00 LA PÁGINA OCHO

07.29 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE

BATALLA

09.28 LA RED

11.49 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

13.24 TRANSIBERIANO

15.27 MUNDO SURREAL

17.34 THE SALVATION

19.25 MUNDO ACUÁTICO

22.00 ASESINO NINJA

23.53 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

CINECANAL

11.17 CHICAS PESADAS

13.00 LA ERA DE HIELO

14.27 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

16.02 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

17.50 ALIADOS

20.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

SONY

08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

*IERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS

22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE

YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA

OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL

NOFAL.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO

Nº 2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22,

AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS

25 AÑOS DE TRAYECTORIA.

BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE

PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A

LAS 22, VULGARM SAJRAS Y

VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO

PRESENTA ATRAPASUEÑOS.

ACTUARÁN LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO

TORO, “DEMI” CARABAJAL,

MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ,

MAXI MENDIETA Y RODRI

SALVATIERRA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20,

CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS) 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:10

(Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

00:40 (Subt)

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP) 16:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

20:05 (Cast) 22:30 (Subt) 00:55

(Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40

(Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS)

18:00

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP) 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

20:10 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50

(Cast)


HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-

22:30- 23:30

SUBTIT. 2D 21:20-(sólo el jueves)

TODOS LOS SABEN 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:10

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $160.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

 
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