Los hermanos Fernández tienen interesantes desafíos

12/09/2018 - Los jugadores y hermanos Santiago, Nicolás y José Fernández, del Santiago Lawn Tennis Club, dirigidos por el profesor Jorge Bertolotti, se preparan intensamente en las instalaciones del club del parque Aguirre, para participar del importante certamen Regional de Menores (ex torneo denominado de Grado 2). En el caso de Santiago y Nicolás, estos chicos santiagueños arrancarán a competir este prestigioso certamen que se desarrollará en la provincia de La Rioja, desde mañana, adonde se darán cita tenistas de las regiones de Cuyo, NOA Y NEA. Los hermanos Fernández disputarán el evento en las categorías Sub 16 y 19, tanto en singles como en dobles. José, en Tucumán Por su parte, José Fernández, de la categoría Sub 12, también se prepara para competir del 5º Torneo Regional, pero en esta oportunidad el más pequeños de los Fernández lo hará en la provincia de Tucumán. Una vez en esta ciudad, José se enfrentará a las mejores raquetas del NOA, NEA y Cuyo. Los tres jugadores van con el objetivo de obtener la beca que les permitirá jugar en el último Torneo Nacional de Menores que se realizará el próximo mes en la provincia de Neuquén. Como siempre, los hermanos Fernández agradecen a todas aquellas personas que colaboran para que ellos puedan representar a la provincia y así poder cumplir sus objetivos. Los chicos están trabajando en las canchas de polvo de ladrillo del Santiago Lawn Tennis Club, bajo la supervisión del profesor Jorge Bertolotti, con quien vienen desarrollando prácticamente toda su carrera deportiva. Cabe destacar que los hermanos Fernández ya conocen lo que es el sabor de éxito fuera de casa, así que en esta ocasión trabajan duro e irán en busca de un nuevo logro personal y para el tenis de la provincia. Los jugadores están entusiasmados con sus nuevos desafíos para esta semana y se tienen confianza. 