Fin de semana con varios triunfos para Quimsa

12/09/2018 - Pasó un fin de semana muy movido para la disciplina del vóley y en este sentido, los diferentes elencos de la Fusión dieron que hablar. Las distintas categorías de vóley con la que la Asociación Atlética Quimsa participa en varios torneos locales tuvieron una muy buena performance este fin de semana. Los elencos fusionados cosecharon varios triunfos ante rivales complicados. Fue una fecha además en la que se pudo apreciar un muy buen nivel de juego en las diferentes canchas. La jornada de acción para Quimsa arrojó los siguientes resultados. El conjunto de la categoría Sub 21 Femenino le ganó a por Mitre 3 a 2, en un duelo muy parejo que se definió en tie break. Las chicas aurinegras vendieron cara la derrota y son siempre protagonistas en esta categoría. Por su parte, las jugadoras del Sub 17 Femenino, fueron superiores a Olímpico, rival al que se impusieron por un contundente 3 a 0. Seguidamente, por el Sub 23 Masculino, Quimsa luchó y sacó adelante un partido duro ante su similar de Nuevo Banco, al que derrotó por 3 a 1. Por último, el elenco de Mayores Femenino se impuso a Cyac por 3 a 1, en un duelo que también tuvo alternativas muy atractivas.