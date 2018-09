FÚNEBRES | 12 de septiembre de 2018

12/09/2018 -

Fallecimientos

- Carmelo Castillo

- Silvana Carolina Sánchez (Loreto)

- Ángela Beatriz Rosales

- Elba Ferreyra de Sayavedra

- Myriam del Carmen Santillán

- Antonio Gómez Abram (La Banda)

- Delia Elizabeth Maidana

- Carlos Mariano Paz (Bs. As.)

- Mercedes del Carmen Cancinos (La Banda)

- Ana Beatriz Ordoñez (La Banda)

- Ramón Eliseo Albarracín (Dpto. Río Hondo)

- Julia Argentina Suárez (Real Sayana)

Sepelios Participaciones

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Emilse Suasnábar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente lamentan mucho el fallecimiento de Carlos y abrazan con cariño a sus hijos y demás familiares, deseándoles aceptación cristiana en este trance de dolor.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (Cachilo) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Mario Adolfo Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana, participan el fallecimiento de Cachilo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CASTILLO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su esposa Magdalena Leguizamón, sus hijos María Belén, Luis Alberto y Mónica Castillo, su nieta Lujan, h. pol. Guadalupe y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cob. HAMBURGO C.I.A DE SEGUROS. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

CASTILLO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor, recibelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Su hermana María Javiera Castillo, sus sobrinos Nélida, Elsa, Javier y Mario Corvalán, sobrinos políticos Pablo Gigena y Pablo Quesada, sobrinos nietos Agustin y Franco Gigena, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE NAVARRETE, REINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. CP. Zulma Naser saluda y acompaña en este tiempo de dolor a su hija Romina Navarrete.

DÍAZ, JORGE EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su esposa Roxana Tejerina de Diaz sus hijas Jorgelina, Rita, Florencia, h politicos Carlos Gallo,Ivan Avila nietos Maria y Felipe sus hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas cementerio la Piedad COB IOSEP servicio realizado COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, JORGE EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Compañeros de la Dirección General de Industria de su hija Cecilia, acompañan con profundo pesar el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Miguel Trejo y Silvia participan el fallecimiento de la hermana de nuestros amigos Chela y Eduardo. Ruegan oraciones y resignación para la familia.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, part. el fallec. de la hermana de sus queridos amigos Chela y Eduardo haciéndoles llegar nuestro más sentido pésame. Rogamos oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel y sus hijos José y Viviana participan de su fallecimiento.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Los compañeros y colegas de su hijo Pedro de la Empresa Mijovi, participan con dolor su fallecimiento.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Migui Sarquiz y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Serrano Julián Alberto, su esposa Asencio Ana María, y sus hijos y familias acompañan con profundo dolor a Chela y Eduardo en este difícil momento.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Eduardo Pilán, sus hijos Rodrigo, Francisco, Agustín y Josefina con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Piqui Pilán y Víctor Barquin; sus hijos Sebastián y Carolina; Ximena y Arturo; Shilson y Natalia; Juan Pablo y María con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Ana María Pons e hijos participan su fallecimiento con profunda tristeza. Acompañan a su madre María Esther, su hermana la querida amiga Chela, y a sus hijos en estos momentos de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Anahí Bianchi e hijos acompañan a la querida Chela y familia en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria y piden resignación para su familia.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Gonzalito Nieto participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Chela y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Que su alma descanse en paz.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Toty Pisetta, Roberto Zaltz, Sergio, Mariela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, madre, hermanos y familiares en este dificil momento, rogando al Altísimo pronta resignación ante irreparable pérdida. elevan y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Las ex compañeras promoción 1961 del colegio Belén participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su vecina Rosa Cura de Laprida, sus hijos Marcela Alejandra y Osvaldo Laprida participan con pesar su fallecimiento. Abrazamos a sus adorados hijos y rogamos al Señor que su alma descanse en paz y que sea eterna su memoria. Amén.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su matriculada, Dra. Elsa Noemi Elias y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Rosa Marcela Eudal de Taboada, participa con gran dolor la partida de Chicha, su querida ex-compañera de trabajo en la Coorporacion del Rio Dulce. Ruega oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn, el 10/9/18|. Pedro Mulki y su Sra. Beatriz Cisneros acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos Elsa y Eduardo.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn, el 10/9/18|. Mario Ernesto Osorio y Orfelia Meneghini y sus hijos Mario y Ana, Claudia y Mariela y nietas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Billy, Pedro y Fernando y respectivas flias. en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria. Q.e.p.d. Chicha.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Sus vecinas Claudia Osorio, Vanina Silvetti, Yeyé Koslowski, Mariana Quainelle y Fabiana Barcena acompañan a sus hijos Billy, Pedro y Fernando en este dificil momento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Dr. Carlos Gómez Colombo y Sra. Betty Arias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Margarita Beltrán, su sobrino Mario Avila Beltrán participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Puerto Madryn. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Dora Córdoba e hijos, Isabelle Martin participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás fliares., en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Sus ex compañeras de la Caja Popular: Luisa Astún de Marañon, Olga Chemes de Llinás, Rosa Orieta de Leiva y Silvia Budán despiden con dolor a Normita y elevan oraciones a Nuestro Señor por su feliz resurrección.

FERREYRA DE SAYAVEDRA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su esposo Teófilo, sus hijos Reinaldo, Elisa, Mirta, Gumicho, Nora, Alejandro, Juan, Susana, Graciela y Raúl, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de San Antonio. C/D calle 12 y 102 Nº 306 Bº Villa Borges.

FERREYRA DE SAYAVEDRA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su esposo Teófilo, hijos Elisa, Mirta, Reinaldo, Bacilio, Susana, Graciela, Nora, Alejandro, Juan, nietos, bisn. y demás fam. part. su fall. Sus restos serán inhumados en cem.de San Antonio hs 10. Casa de duelo C 12 y 102 Borges. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. La comunidad educativa del colegio secundario 2 de Abril, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de nuestros estimados compañeros, los profesores Carolina y Diego Gómez. Elevan una oración en su memoria y ruegan por la pronta resignación.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH.(q.e.p.d) Falleció el 11/9/18|. "Señor tu hija ya está ante Ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Bautista, mamá Elena, papá Enrique, hermanos Eduardo, Facundo, Enrique, cuñadas, sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH.(q.e.p.d) Falleció el 11/9/18|. Sus padres: Elena Jaime y Enrique Toran, su hijo: Bautista, sus Hnos.: Facundo, Eduardo, Enrique y Gabriela, y demás deudos part. su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH.(q.e.p.d) Falleció el 11/9/18|. Siempre estarás en el corazón de cada uno de nosotros y desde el lugar que te encuentres guíanos a seguir sin vos. Su hermano Enrique Pelao Torán , Lorena, Enriquito, Martin e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH (ELI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Ing. Carlos Brander, Ing. Victoria Bucci, Godofredo y Juan Pablo Brander participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH (q.e.p.d) Falleció el 11/9/18|. Raúl Bertero y familia acompañan con inmenso dolor a Enrique, Elena y demás familiares en su perdida. Elevamos una oración en su memoria.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH (q.e.p.d) Falleció el 11/9/18|. No he muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lagrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto aunque mi cuerpo no este, siempre mi presencia se hará sentir, será la brisa que besare sus rostros seré un recuerdo dulce que asista a sus memorias, seré una página bonita en sus historias. Perdón a todos me olvide decirles de mi viaje, no he muerto solo me fui antes. Cussy y Lorena Bettoni acompañan con profundo dolor a su madre, hermano y a su querido hijo Bautista. Que descanse en paz.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH (q.e.p.d) Falleció el 11/9/18|. Olga de Bucci, sus hijos Cussy, Lilian, Clemar, Victoria y Sandra Bucci lamentan la partida de Ely y ruegan resignacion para su madre, hijo y hermanos.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus primos Nicolás Alegre y Olga Gallegos, sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

NAVARRO DE AUAD, NELLY ( Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus compadres Lidia y Raúl, sus hijos: Carina, Juan Pablo y Mariana, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. María Rosa Saad de Budán lamenta participar su fallecimiento.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Raúl José Jalaf, Gladys Isabel Jalaf de Colacioppo y Edis Vilma Jalaf de Taín y Roberto Jorge Jalaf y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Edis Vilma Jalaf de Taín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Yula, Marta de Harón, María Marta Harón y familia y Gabriel Harón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Manuel López y Silvia Canllo, Ricardo Jozami y Mary Canllo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan a la flia. en estos difíciles momentos y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (GRINGA) (q.e.p.d.) Fallleció el 8/9/18|. Natividad Nassif acompaña con mucha tristeza a su familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Lamento profundamente el fallecimiento y acompaña a su esposo Tito, Alberto y demás familiares en estos dolorosos momentos. Su amigo Enrique Jorge y flia.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Norma Saad, Alberto Saad, Emma Saad, Tufi Saad y sus respectivas flias., despiden con profundo dolor la partida de la querida amiga. Sus restos fueron inhumados el dia de ayer.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Celia, Haydeé y Abraham Auat y familia despiden con tristeza a la querida Gringa y ruegan por el consuelo para su esposo Tito, sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus amigos del café por las mañanas, lamentan su fallecimiento y elevan oraciones para que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Juan Carlos Landriel y flia, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Magui Montero y sus hijas Sandra García y Silvina Garía de Pérez Carletti y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia en este dificil momento.

PAZ, CARLOS MARIANO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/9/18|. Su hermano Gustavo Mariano Paz participa con profundo dolor el fallecimiento Peca. Eleva oraciones por el eterno por el descanso de su alma.

PAZ, CARLOS MARIANO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/9/18|. Su sobrino Abel María Paz, esposa Gabriela F. Suárez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

PAZ, CARLOS MARIANO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/9/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su querida familia.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nina en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor, tu hijo ya está ante Ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Desde la ciudad de Córdoba. Su prima hermana Norma Urrejola, Juan Carlos Urrejola; sus sobrinos Normita y Carlos; Raúl Basualdo y su sobrina nieta Francio. Elevan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Que Dios bendiga a Nena y sus hijos para seguir orando en la tierra por esa alma que está descansando en paz". Su prima hermana Marta Urrejola y sus hijos Rossana y flia.; Carlos y flia.; Karina y flia.; Dr. Gilberto Perduca y flia.; Dr. Sebastián Neme y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Vivirás eternamente en el corazón de tu hermana política Chola Lissi, sus sobrinos Carlitos y flia.; Ale y flia. y que brille para él la luz que no tiene fin.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sufres en esta vida de aquí...Que es un sueño...Corto- Alégrate: Por que te quiere mucho tu Padre-Dios, y, sino pones obstaculos, tras este sueño malo, te dará un buen despertar. Luis Congiu, Perla Buenvecino e hijos con indecible dolor participamos tu partida al Reino Celestial, elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Con fe, nos unimos a las palabras de San Pablo: "El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la gloria del Cielo". Acompañamos en este duro momento a toda la familia. Amigos de toda la vida en tan profundo dolor. Eugenia Bustamante, sus hijos Alejandra, Mariano y Alvaro, hijos políticos Cecilia, Ivana y Pablo elevan oraciones en su memoria.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Ernesto Méndez, Mercedes C. Campos, Maria Angélica Campos y Alvaro Méndez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su esposa Alba Paz sus hijos Ana, Rene, Rita sus hijos políticos Adrian, Elvira, Osvaldo, nietos German, Noelia, Maximiliano, Nadia, Fabricio, Matias, Micaela, Bruno, Pamela, Esteban, Diego, Morelia, Camila bisnietos Geremias y Mateo sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Marcos cob Iosep servicio realizado POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROMANO, FÉLIX ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Papás y mamás de bailarines de la Academia Martín Fierro participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo René. Sus restos son velados en Calle 203 Nº 1255, Bº Huaico Hondo e inhumados hoy a las 11 en el cementerio de San Marcos.

ROMANO, FÉLIX ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Marcelo Alfaro, Patricia Ortega y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo René.

ROMANO, FÉLIX ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Roque Soria y Gladys Altamiranda participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo René.

ROSALES, ÁNGELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su hemana María Rosales, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob Norcen. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (Miru) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y flia, poltica agradecen el amor brindado por Miru y desean que descanses en paz. Sus restos fueron inhumados en el cement. Pque. de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mi querida y adorada hermana, ahora descansas en la memoria del Señor reirás, correrás en los verdes prados junto a nuestros queridos padres, Tuto e Irma y nuestro amado hermano Carlín. Disculpame si no pude darte la luz del sol, la plateada luna y el cielo tachonado de estrellas. Hasta que nos volvamos a ver mi dulce guerrera. Su hermana Delia Santillán (Pelu) participa su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el día ayer cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Negra, supiste aceptar ese camino que el Señor proyectó hacia ti, años de sufrimiento. ¡Qué entereza hermana! Cuánto vamos a extrañarte, pero serás el faro que ilumina nuestro camino, porque siempre a pesar de tus dolores, pensabas en el dolor y las necesidades de los demás. Descansa, que vida, descansa y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos amados, Pichy, Pelu, Graciela, Jorge y Mary, Fredy y Elsa, su amiga incondicional Raquel y sus respectivas flias. participan con dolor su partida. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Hermana amada, hija de mi alma, amiga, compinche, tía dicharachera, cuántos calificativos podría decirte, el tiempo va a pasar, pero no te borrarás de nuestra mente, perdurará tu risa, tus antojos caprichosos, te recordaremos así. Navegaremos en ese espacio vacío que dejas pero siempre guiados por tu luz. Descansa, ya es tiempo, gracias por haberte tenido en nuestras vidas. Su hermana Pichy, sus sobrinas Tessy y María de Jesús Perez, participan con dolor la partida de Myriam. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su tío Amadeo Raúl Melían, sus hijas Leticia Rosa y Elizabet y sus respectivas familias, rogamos una oración en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Invócame el nombre del Señor eternamente. Alma mía, retorna a tu descanso pues el Señor se porta bien contigo". Siempre te recordaré como mi prima de la niñez y nuestros juegos y alegrías compartidos. Te despido con el mejor de los cariños. Su prima Leticia Rosa Melián (a) y su esposo Alfredo ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Bienaventurados los buenos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Te despedimos con mucho cariño. Su sobrino Sebastián Fientes Melián, Clelia, sus hijos Carolina, Exequiel Rodrigo y Máximo, ruegan una oración.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Querida prima, abriste tus alas y en paz te elevaste para descansar después de tanta lucha en los brazos del Señor. Sus primos Carlos y Magui; sus sobrinos Guilli e Ivana, Carla, Nacho y Rocío, Bianca y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su tía Elsa Melían de Encalada y sus hijos Magalí, Marcelo, Sandra, Patricia y Gustavo Encalada y sus respectivas familias acompañan con gran pesar la partida de su querida sobrina y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su tío Alberto Aliende, sus hijas Silvia Maria, Marcela Maria y Gabriela Maria sus respectivos esposos Gabriel Simoni, Alejandro Brizuela y Diego Gallardo y demás familiares acompañan en este doloroso trance y brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Nos malcriaste al concedernos nuestros caprichos, a acompañarnos en los momentos importantes de nuestras vidas, eras un niño más, y cuando nacieron nuestros hijos, es por eso que hoy lloramos tu partida. Sus sobrinos amados Andrea, Jorge y Sole, Enrique, Rita y Dany, Matías y Sofi, Luis y Roxana, Naty y Roberto, Tomy y Rosario, Flavia y Beto, José, lClaudia, Tessy, sobrinos nietos Zoe, Lara, Ramiro, Agustín, Nahir, Valentino, María de Jesús, Fabricio y Lucia. y Juan Bautista, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. ¡Siempre te recordaremos con el cariño y amor que nos brindaste! Sus primos Plyky, Liz, sus hijos Cristhian, Katryn y Joaquin Burgos y sus nietitas Milagros, Constanza y Martina rogamos una oración en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Rita Ledesma y Marta Barrientos participan con profunda tristeza su fallecimiento. Piden que Dios la reciba en sus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Con dolor participa su fallecimiento Chicha Aliende y Ale Jiménez y Lolito. Brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Julio Pratto, Mechita Aliende, Silvio Pratto despiden a nuestra querida amiga Miriam con mucho dolor y rogando resignación a su querida familia.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mirta Adela Camus y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Dios decidió tu regreso a su lado y El dará consuelo a Pelu y tu familia. Con pesar participamos el fallecimiento de Miriam y rogamos oraciones en su memoria. Estela Medina de Coronel y Ana Cecilia Coronel de Blanco y flias.

SANTILLÁN, MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Las amigas de su hermana Pelu. Lili Rojas, Beba Aguirre, Magui Guzman y Graciela Casadei te despiden con profundo dolor y piden resignación a su familia. Se ruega una oración en tu memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Querida Miriam: "El Señor te recibió en sus brazos, duerme tranquila y descansa". Graciela Lascano de Casadei y flia., participa con profundo dolor tu fallecimiento y abraza con mucho cariño a Pelu, Pichi y toda la flia. Descansa en paz.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mi querida Miriam, amiga, hermana, Eras el tesoro de tu hogar, eras el brillante que con tus destellos luminosos iluminaban mi vida día a día ya que tuve la gracia de estar siempre con vos. Y a pesar de que el dolor te agobiaba siempre me dabas una chispa de tu vida interior que fue profunda y siempre salía de tu casa reconfortada, con la alegría de haber compartido con vos. Hoy ya no estás físicamente pero lo que me diste quedo grabado en mi corazón. Me despido con todo cariño, hasta que nos volvamos a encontrarnos en la casa del padre. Elsita.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Marcela Aliende, Gabriel Simoni y Morena Simoni participan con profundo dolor su fallecimiento. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ".

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Descansa en paz, el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". La comisión directiva y socios de la Cámara de Peinadores acompañan a su socia y amiga Irma y toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en paz. Acompañan a su hermana Irma y flia. sus amigos Teresa, Eduardo, Jorge y flia.; Lía y Flor Rodríguez. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Beatriz Aliende y sus hijos Alejandra, Alvaro, Lourdes Jiménez acompañan a la familia Santillán en tan dolorosa perdida de nuestra querida Miriam. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Que el Señor la reciba en su regazo iluminándola con la luz misericordiosa que embriaga la paz de las almas a nuestra querida vecina y amiga Miriam. Luky Ceballos, sus hijos Carlos y Sergio Pérez y demás fliares., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Juan Carlos Oliveri, Margarita Baleani de Oliveri y sus hijos participan con profunda tristeza la partida de la querida Myriam, acompañan a sus hermanos en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus vecinos y amigos Chara F. Miguel, Charo, Luis Jorge y Gabi participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Angela Garcia de Campos y flia despiden con inmenso cariño a Miriam, vecina y amiga de muchos años. El Señor te reciba en su Reino y brinde consuelo a tu familia.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Hoy nos despertamos con la triste noticia de tu partida al reino del Señor. Solo le pedimos a El que le de consuelo a tu familia. Su vecina y amiga Hayde Cortes y su hijo Hugo Cortes. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cira Tavella, Mario Jimenez y flia. Acompañan a su famiia y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus sobrinos y sobrinos nietos Marta Yolanda Elias, Jorge Elias, Edgar Elias y familia participan con dolor su fallecimiento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus sobrinos Nona y Cori Banco y flia. participan con dolor su fallecimiento, pedimos resignación para sus hijos. Descansa en paz, querida Lidia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Querida tía Chicha, siempre recordaremos tu ternura y cariño hacia nosotros y también la nobleza que te caracterizaba. Su sobrino Luis Roberto Banco, esposa Norma Adriana Barrera e hijas Romina Banco y Martina Banco participan con profundo dolort su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Blanca Nuno de Figueroa, Dr. Tomás Ise Figueroa y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, esposa del extinto Dr. Juan Elías, amigos de la vida y hemanos en el afecto, nuestro profundo pesar a toda su flia, rogando oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Miguel Trejo y Silvia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Daniel y Silvia e hijos políticos y sus familias. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Dr. Eduardo A. Juárez, Cra. María Inés Miana y familia participan su fallecimiento y acompañan en dolor a sus hijos Daniel y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Francisco E. Canllo, su esposa Dina Esther Juan y sus hijos participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Tita Elías, Roly Moreta, sus hijos Germán, Eugenio, Cecilia y Alejandra, hijos políticos y nietos acompañan a la familia de su prima Chicha.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Aldo Roberto Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos y sus respectivas flias, y Emilce Avido participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Las secretarias de su hijo Dr. Daniel Elías, Mirian Saganias, Graciela Figueroa, Sandra Juárez y Cecilia Ledesma participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Serrano Julián Alberto, su esposa Asencio Ana María, y sus hijos y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Daniel, Silvia y Marta y elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Roberto Kairuz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Zulma Naser, su Sra. madre Josefina Fabris saludan con afecto al Dr. Daniel Elías, por la triste pérdida de su mamá. Que descanse en paz.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus familiares Victoria Banco y flia. Mario Banco y flia. participan con inmenso dolor su partida.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Dr. José Ramón Lugones y familia participan con dolor su fallecimiento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. José Luis Guzmán y flia. Pedro Ramón Guzman y flia. Alicia Virginia Guzmán y flia. Marta Terrera de Guzmán y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Daniel, hermanos y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus familiares Blanca de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este difícil momento. Que descanse en paz.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Lili, Ricardo, Cristina y flia., participan del fallecimiento de la tía Chicha y acompañan en el dolor a toda su flia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Juan Carlos Canllo, su esposa Hilda Arroyo e hijos Marcelo Alejandro participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares ante irreparable pérdida.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Beatriz de Maldonado y familia lamentan el fallecimiento de la querida Chicha y acompañan en el dolor a toda su familia rogando al Señor por su descanso en paz y la pronta resignación de sus seres queridos.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Lili, Ricardo, Cristina y flia., participan del fallecimiento de la tía Chicha y acompañan en el dolor a toda su flia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Margarita Hatun, Doris Hatun, Mirta Hatun, Teresita Hatun y respectivas flias., lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Chicha y acompañan con afecto a sus hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Los amigos de la familia Piri Rubio y Gaby, José Rubio y Ana y sus familias acompañan a sus hijos y nietos y ruegan oraciones por su descanso eterno.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Elisa Lutfi de Barchini y Raul y Marcela Barchini participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa Maria I. Garcia, sus hijos Maria Elena, Patricia, Gunter, Chichi, Analia y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus familiares María Leonor Hallak, Marta Elena Hallak, Guillermo Pilar, Lidia Sofía Hallak y familia, Carla Romano Hallak y Javier Alvarado, Juan E. Romano Hallak, LuisA Hallak y Héctor Retondo, sus hijos Pablo Gabriel Retondo y Constanza, Marta Elena Retondo, Mariana Retondo participan con dolor la partida al reino de la querida chicha y rogamos oración en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. María Isabel Rebullida su esposo Alejandro Pernigotti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Eduardo Jose Maidana y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia Elias en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Estela Beláustegui de Tain, sus hijos Mariel y Rual participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Alfredo Chamut y flia. Chichina y Paya elevan una oración en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Pochy Chamut, Sra. e hijos acompañan a la familia en el dolor.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Fernando Ricardo Monti, su esposa Reina Raquel Nazha participan con pesar su fallecimiento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Maria Cecilia Afur y familia acompañan con profundo dolor a toda la familia Elias en especial a sus hermanos del alma Martita y Machi rogando oraciones a su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Leopoldo David y Claudia Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Daniel y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos tristes momentos y rogamos plegarias en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Juan C. Marhe y flia, participan su fallecimiento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Yo pongo mi confianza en Ti Señor y confio en tu palabra. Compañeros de la promocion 62 colegio San José de tu hermano Ramón (Nene) participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Chicha querida te recordaremos con cariño. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a su querida famlia en este momento de dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. El Padre Gregorio Makantassis y familia, y el Centro Ortodoxo San Jorge participan del fallecimiento de la madre de nuestro hermano en Cristo y socio de nuestra institución Daniel Elías. Invitan a la misa en su memoria que se realizará el domingo 16 de septiembre a las 10hs en parroquia San Jorge.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Negui, Kuky y Benjamín participan con pesar su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a Daniel, Silvia e hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Bruno Migliaorini, su esposa Claudia Cavalotti y sus hijos Gisella y Bruno Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Silvia y Fernando en el dolor.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Raúl A. Valladares y familia participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra querida Chicha y acompañan a sus hijos en el dolor.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Ana Maria Arce y sus hijos Bruno y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga de su familia. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Jorge Manuel Argañarás y María Susana Benavente junto a sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Daniel en este momento de dolor, pidiendo a Dios pronta resignación para toda su familia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mario Adolfo Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana, lamentan la partida de Chicha, acompañan a Daniel, Silvia y Marta, nietos y elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Lilia C. de Abido y sus hijas Lilia Inés, Marta y Lucrecia Abido y sus nietas participan el fallecimiento de la querida Chicha y piden a Dios la tenga en la gloria y resignacíon a su familia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Silvia Canllo y Manuel López, Mary y Ricardo Jozami; Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas flias. Acompañan con afecto a la flia. Elías por el fallecimiento de Chicha, rogando a Dios por una feliz resurrección, elevamos oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Pedro Mulki y su Sra. Beatriz Cisneros acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Daniel y Silvia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Querida Chicha, hoy partiste a la Casa de Nuestro Padre a reunirte con tu esposo y tu hijo, descansa en paz. Raquel Isas, Benjamín Abraham, acompañan en su dolor a sus hijos Daniel, Marta y Silvia y flias.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Con profundo pesar recibimos la noticia de su fallecimiento y deseamos para nuestra colega y amiga el descanso eterno. A su familia que la paz del Señor, les brinde el consuelo y acompañe en estos momentos.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Miguel Ángel Gonzalez Perez y Natividad Nassif acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Guido Gallego y Cristina Ruchelli participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Magui Montero y sus hijas Sandra García y Silvina García de Pérez Carletti y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Nena de Hatún y flia en este dificil momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Directivos de Clínica Arcadia participan el fallecimiento de la madre de la Sra. Silvia Elías y acompañan con dolor su fallecimiento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Marta de Elias sus hijos Dario, Gabriela, Rita, Bautista, Belen, Victor, Carlos acompañan con profundo dolor a sus hijos, hijos politicos y nietos.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Familia de Elías Miguel Figueroa "Lito" acompaña en este dolor, elevando oraciones por su eterno descanso y esperando su resurrección.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos con sus respectivas flias, participan con profundo pesar su partida y acompañan a sus hijos Daniel, Silvia y Marta Elias y demás fliares en tan doloroso trance. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Alfredo Jorge Llado, Graciela T. de Llado y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel, Silvia y Marta Elias y demas fliares, en tan doloroso momento. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz eterna.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mirta Salomon de Banco, sus hijos Hector y flia, Rodi y flia, Soledad Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomon, su hija Dra. Yessica Mariola Salomon de Angeleri y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan al Dr. Daniel Elias y flia, en estos momentos de dolor, elevan plegarias por su eterno descanso.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su primo Bruno Migliorini, su esposa Claudia Cavallotti y sus hijos Gisella y Bruno Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familia en este doloroso momento.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada, Lic. Susana Navarro y la acompaña junto a su familia en este momento de pesar.

Invitación a Misa

AUTALÁN, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Hija querida: rogamos íntimamente a Dios Padre, para que en estos tiempos terrenales, nos ayudes a convivir con este inexplicable sufrimiento de su partida, a cambio que vos encuentres la luz, el consuelo y la paz eterna! Hasta siempre Reinita!. Sus padres Julio y Marcela; su hermano Fausto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

AUTALÁN, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. No se turbe tu corazón, no temas… ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Mi princesa, siempre te voy a recordar con tu hermosa sonrisa y tu bondad. Gracias por enseñarme todo lo que necesito para seguir adelante. Me aferro a tu luz, a tus elogios y a tus alegrías!. Tu hermano Fausto Leandro.

CASTILLO, RAMÓN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Ocho meses Moncho. Extrañamos mucho tu presencia. Te amamos. Tu familia Maga, su hija Yenni; nietos Alan y Luján invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

CORDERO, ARGENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/9/18|. Sus hermanos Juana, Arinco, Lidia, Hugo, Adela e Isabel invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

CORIA, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su tumba se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Su hija María Haydée y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

GUZMÁN, ELEN FRANCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. A dos meses de tu partida Amor mio, hijo querido. Mi Franco, aun siento mucha tristeza en mi corazón, fusite y serás mi mayor tesoro. Se que a donde estas gozas de alegria, mientras aqui en la tierra te extrañamos, Amor mio, mi Franco. Que Dios te tenga en la Gloria y nunca dejes de brillar. Porque eso me pone bien cuando yo estoy mal. Amor mio. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu mamá Beatriz Barraza, tu hermana Lourdes Guzmán, tu abuelo Domino Barraza, tus tíos, primos, tus padrinos Lucia Barraza y Gustavo More.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ACUÑA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus primos Víctor Acuña, Titi Acuña y su tía Francisca Juárez participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINOS, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus hijos Ada, Marcelo, Eduardo, Julio, Bety, Mirta, y Luis h. politicos nietos y bisnietos tataranietos sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio La Misericordia Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. "Solo me queda decirte adiós para toda la vida, aunque la vida siga pensando en ti". Su hijo Javier Gómez Abram y sus nietos Agustín y Valentina. "Inge, te vamos a extrañar".

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. "Qué la luz sea para ti y el consuelo para los que quedamos". Gracias, Inge. Su hija política Vanina Herrera, sus nietos Agustín y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus hermanos Carlos A. Gomez Abram, Alcira Ma. Eugenia Troul R. de Gomez Abram, sobrinos Maria Eugenia Gomez Troul, Maria Gabriela Gomez Troul de Elias y Dario Elias Cezoni, sobrinos nietos Gustavo Gerbino, Maria Constanza y Felipe Elias Gomez participan con dolor su fallecimiento y que sus restos seran sepultados hoy en el cementerio La Misericordia.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su hermana Liliana Sánchez, sobrinos Maria Soledad, Francisco y Cecilia Gomez Sánchez participan con dolor su fallecimiento t elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus primos políticos Nélida Bertuzzi y Oscar Stenberg; sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruly, has dejado este mundo rodeado de una hermosa familia que llorará tu ausencia junto a un selecto grupo de amigos que supo reconocer en vos a una persona noble, sencilla y desinteresada. Jesús y su madre te brinden eterno descanso que te mereces.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus primos y amigos Elena Irene Martínez y Alejandro Constantinidis participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Gómez Abram y Bertuzzi en este momento de dolor.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su prima hermana Susana Abram y su esposo Ricardo Schiava, sus hijos Natalia, Ricardo y Marianela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su primo Manuel Gómez y flia, Mercedes Gomez y flia, y Rafael Gomez participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus primos Claudio A. Zanoni y Eve Yudit Bertuzzi, sus hijos Carlos Roberto, Rodolfo Alberto, Edgardo Zanoni y Daniela Polido y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lía y a sus hijos Fernando y Javier en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Ante lo irremediable me queda el consuelo que fuiste y serás un gran amigo, voy a extrañar mucho esas charlas, esas exposiciones, los largos kilómetros recorridos que se me hace difícil aceptar tu partida, pero sin embargo tu recuerdo siempre quedara entre nosotros. Que descanses en Paz querido Ruly. Roberto Chelala y flia.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Jorge J. Teves y su esposa Martha Beggeres participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Antonio Martínez Bertuzzi, Ana María Damián y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Alexia Constantinidis, Emanuel Marco e hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en su dolor.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Nicolás Constantinidis, Alejandra Gómez e hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Nélida Constantinidis y Guillermo Marzo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Roberto Águila participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero y amigo Fernando Gómez y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Arq. Constantino Constantinidis participa con profundo dolor la pérdida de nuestros querido Ruly. Que descanse en paz

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Antonio Pappalardo, Olga Ramendo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Fernando y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Norah Agüero Echegaray y sus hijos Enrique, Mariela, Ximena y Cristian, Carmen Agüero Echegaray y sus hijos Carolina, María del Carmen, María Cristina, Federico y Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. María Cristina Agüero Echegary, sus hijos Cecilia y Alvaro Guillot y sus nietos Guadalupe Araujo y Josefina Guillot participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. María Rosa Passarella de Sayago; sus hijos Claudia, Silvina, Ramiro; hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento del amigo.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hjos María de los Angeles, Aldo, Silvina y Daniel Isa participan con prorfundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Mamita de Trucco, sus hijos Luis, Pierina, Leonardo, Rodolfo; hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. La Cooperadora Dr. Raúl Arriaga, del Ex. Hospital de Niños Dr. Francisco Viano de la ciudad de La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su secretaria, Lía Bertuzzi y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Los amigos de la Enduro de sus hijos, los acompañan en el dolor por la pérdida a un gran padre y abuelo, ejemplo de vida. Valentín González, Dr. Adrián Cornelli, Cp. Fabián Ruiz, Fernando Mussi, Carlos Bar, Eduardo Camacho, Máximo Romiti, Mariano Mansilla, Raúl Boutiler, Miguel Oiene, Pablo Laitán, Jorge Amerio, Fernando Gurber y Fernando Di Luca, Marcos Buglione, Martín Ferreyra, Mauro Pacheco, Horacio Montenegro, Luis Gómez, Víctor Romero.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. "Abre tus brazos Señor y recibe a tu hijo". Nora y Julio Madroñero y familia participan el fallecimiento de su querido amigo Ruly y acompañan a su familia en tan grande dolor. Ruegan oraciones por su alma.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Todas las muertes son dolorosas, sobre todo la tuya que ha sido inesperada y por ser vos un excelente persona. El sábado cuando estábamos cenando todos los que estábamos seguramente pensábamos que tendríamos un Ruly por muchos años más, pero Dios dispuso lo contrario, rogamos resignación para Lía, Fernando, Javier y tu hermano Carlos. Juan Carlos y Daniela.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. El Consejo directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento del hermano del Farmacéutico Carlos Gómez Abram y tío de la Farmacéutica María Eugenia Gómez Truol y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Los amigos entrañables de sus hijos Fernando y Javier y su esposa Lía: Gustavo Martínez, su esposa Sandra y su hijo Luciano Martínez participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Osvaldo Laprida, Mary Cerioni y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Los amigos de sus hijos: Perfecto Martínez, su esposa, sus hijos Daniel, Raúl, Oscar y Gustavo con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. La Barra de va a extrañar. Sus amigos. Osvaldo Laprida, Jose Gutierrez, Sergio Salazarl, Juan Achicaba y Nazar Hector, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Carlos Araujo, Cecilia Guillot y Guadalupe Araujo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Florencia Chazarreta y flia, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Javier, ruegan oraciones en su memoria. sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Guido Gallego y Cristina Ruchelli participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Pablo Laitán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Dr. Adrián Cornelli, sus hijos Gonzalo, Nicolás y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. CP Zulma Naser participa su fallecimiento rogando por su eterno descanso en paz. Abraza a su hjo. Carlos Alberto, así a toda la familia.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Eduardo Camacho y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Carlos Bahr y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Patricia Ominetti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Héctor Ominetti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Ernesto Bravo e hijos participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Javier, ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sonia Rando, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Javier, ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Personal del Corralón Gómez Abram participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Alejandro Ominetti, su esposa Claudia, sus hijas Fernanda y Giuliana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Mary Abdala y sus hijos Vanina, Facundo y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. María Cristina Hoff de Mikkelsen Löth, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus vecinos y amigos José Francisco Miranda, Héctor Antonio Miranda, Silvia Cristina Báez y sus hijos Carolina, Laura Cristina y José Alberto Miranda Báez y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su esposa e hijos.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Querido amigo que tristeza han sido tantos años de compartir tantas cosas, siempre te recordaremos. Eddy Chara y familia, Sandra, Federico, Iliana y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Dra. Norah Paz Lines, sus hijos Luis, Kesy y Moñy acompañan a su amiga Lía y a sus hijos Javier y Fernando. Ruegan una oración para su eterno descanso.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Lili, sus hijos y nietos acompañan a Lía y sus hijos con los recuerdos más preciados y desean que éstos sean los que consuelen los momentos de dolor.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO Ing. (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Nina y Pepe Guevel, Laura, A