Si el domingo fueran los comicios, el Gobierno perdería con la oposición

12/09/2018 -

El malhumor y pesimismo de la gente por la situación económica tiene su correlato a la hora de pensar en que tiene que haber un cambio de gobierno en las elecciones. Sin embargo, al igual que los principales dirigentes de Cambiemos, en la oposición, la imagen negativa es superior a la positiva, lo que genera dudas en cuanto a un claro posicionamiento de cara los comicios presidenciales de 2019.

La consultora Ceop muestra que la imagen negativa de Macri se profundiza: ya alcanza el 60,9%. Sólo el 34,4% de los consultados tiene una imagen positiva del mandatario nacional.

En ese marco, a la pregunta de si el domingo fueran las elecciones a presidente y si votaría por un candidato del oficialismo o de la oposición, el 50,3% señaló que votaría a un candidato opositor. Dentro de esta franja entrarían un candidato del PJ o el kirchnerismo, del progresismo, izquierda y otros. En tanto, un 31% votaría por el oficialismo.

En cuanto a las imágenes entre referentes de la oposición, Cristina Kirchner tiene un 59% de imagen negativa contra un 38,4% positiva. Y se destaca la figura del exministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner: Roberto Lavagna. El economista tiene la mayor imagen positiva de todos los dirigentes (incluidos el oficialismo) con 48,9% y un 34,4% de imagen negativa. Además, es el único al cual el saldo entre la imagen positiva y la negativa le da a favor: 14,5 pp.

Por su parte, Raúl Aragón & Asociados fue más directo con su pregunta: "Si Macri fuese candidato para presidente el año que viene, ¿Ud. lo votaría?" (cuadro 3). El 52,9% de los consultados respondió que no; y el 30, 8% dijo que lo votaría. El resto, 16,3% no contestó o dijo que todavía no sabía qué decisión tomar.

Finalmente, Agora Consultores planteó el escenario electoral 2019 por espacio político. A la consulta de "Si las elecciones fueran hoy, ¿a cuál de los siguientes espacios votaría Ud.?, el 35% dijo que votaría a un candidato del kirchnerismo, el 23% a un candidato de Cambiemos, el 9% a un candidato del peronismo, el 7% a un candidato de la izquierda, y un 5% a un candidato del radicalismo.

Pese a que las encuestas muestran que la gente optaría por un candidato de la oposición, ninguna fuerza llegaría a un número necesario para imponerse en primera vuelta, forzándose un desempate con el oficialismo en balotaje. Y aquí la imagen negativa es para tomar en cuenta, y la mayoría de la dirigencia muestra un rojo considerable que genera más interrogantes que certezas.