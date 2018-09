Principal preocupación de los argentinos es la inflación y se derrumba confianza en Cambiemos

12/09/2018 -

A casi tres años de gobierno de Mauricio Macri, la principal preocupación del argentino es la economía, y particularmente la inflación. Así lo reflejan tres encuestas de las consultoras Ceop, Raúl Aragón & Asociados, y Agora Consultores. Esto además, provoca una mayor desconfianza en la gestión de Cambiemos.

Esta incertidumbre hace que la gente también ponga en un plano secundario el interés por la corrupción.

Ceop

Según la encuesta nacional de Ceop, con el 71,3% la economía es la principal preocupación de los argentinos; luego le sigue con 31, 3% la educación (en una coyuntura que muestra paros y denuncias de recortes de fondos al presupuesto educativo). Recién en tercer lugar aparece la corrupción con 27,2%, cuarto la inseguridad (26,3%), quinto la educación (17,8%) y por último salud (15,5).

Además, el sondeo de Ceop muestra que el 67,6% de los argentinos entiende que el gobierno de Mauricio Macri sigue en un rumbo equivocado en la economía, contra un 26,3 que lo considera el correcto.

El pesimismo de los argentinos también se refleja en la caída en el nivel de confianza en la gestión de Cambiemos: 69,5% tiene poca o ninguna confianza y solo el 29,5% tiene mucha o bastante confianza en el gobierno de Macri.

Consultados por Ceop sobre la evaluación económica que hacen del país (cuadro 1), el 84% de los argentinos juzga que es negativa; en cambio sólo el 14,4 la considera positiva.

También hay una clara concepción de quién es el responsable de esta actual situación económica (cuadro 2): para la mayoría (56,3%) el principal responsable es el actual Gobierno nacional, en tanto que un 34,6% sostiene que la culpa la tiene el kirchnerismo y su "pesada herencia".

Aragón & Asociados

Por su parte, la consultora Raúl Aragón & Asociados, en un sondeo que realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), obtuvo números que deben preocupar al Gobierno. Ante la consulta de si ¿Cuánta inseguridad le genera a Ud. el actual Gobierno? (a nivel situación económica), el 73,6% dijo que "mucha", "muchísima" o "bastante". Esto también se refleja en la caída de confianza al gobierno del presidente Macri. A la pregunta de si creían que "con las nuevas medidas que el Gobierno ha tomado recientemente conseguirá detener la inflación", el 58,7% respondió que no, en tanto que un 20% confía en que tendrán efecto para frenar el alza de precios. En tanto, el 21,3 restante no sabe o no contesta.

Agora Consultores

En tanto, Agora Consultores hizo una encuesta en la Caba y Gran Buenos Aires (GBA) e indagó sobre la gestión del Gobierno. De los 1163 casos consultados, el 62% sostuvo que la gestión del Gobierno nacional es muy mala, mala o regular negativa; mientras que un 34% considera que es muy buena, buena o regular positiva.

En cuanto a la gestión económica de Cambiemos, para el 74% es muy mala, mala o regular negativa; en tanto que para un 24% es muy buena, buena o regular positiva.