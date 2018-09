Presentan la 1ª Jornada Interdisciplinaria

Fotos PRESENCIA Los profesionales que disertarán estuvieron presentes en la conferencia de prensa y anticiparon los temas a tratar.

12/09/2018 -

En el salón del Polideportivo Provincial se brindó ayer una conferencia de prensa con la presencia de los organizadores y disertantes de la Primera Jornada Interdisciplinarias de Fútbol. Estuvieron el coordinador de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, Prof. Raúl Ávila, entrenador nacional Joaquín Pérez, profesor David Woitquevich, Dra. Carolina López, y el profesor Adrián Jiménez.

La jornada se realizará el viernes 14, desde las 13.30 en el Polideportivo Provincial. Tendrá puntaje docente y está destinado a todas aquellas personas ligadas al fútbol, como entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, estudiantes de Educación Física, periodistas deportivos y formadores. Cuenta con el auspicio del Gobierno de la provincia y Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero.

El coordinador Prof. Raúl Ávila destacó que es "un evento que va de la mano del desarrollo del deporte con la capacitación, que da un salto de calidad en la formación de un deportista en todos sus aspectos".

Adrián Jiménez agradeció "al Gobierno de la Provincia por apoyar este tipo de encuentros. La capacitación es una jornada interdisciplinaria, eso implica que tenemos diversas ciencias y áreas que van a apoyar este evento, dando así un punto de vista desde su profesión".

El profesor David Woitquevich señaló: "He tenido la posibilidad de estar en diferentes provincias, también la posibilidad de haber integrado el cuerpo técnico de selecciones nacionales de Bolivia, que es donde he podido volcar y obtener mayores conocimientos. La idea cuando me fue presentada me pareció buenísima porque da la posibilidad a todo cuerpo de profesores y médicos de volcar el conocimiento que van adquiriendo".

En este contexto, el entrenador Joaquín Pérez agregó "es un orgullo para mí participar de este evento. Estoy muy entusiasmado con esta propuesta".