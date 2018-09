Belluschi cumplió seis meses sin jugar al fútbol

12/09/2018 -

Domingo 11 de marzo de 2018. Clásico barrial en Parque de los Patricios que termina en tablas gracias al cabezazo de Reniero. Biaggio dispuso el ingreso de Gudiño y la salida de Fernando Belluschi.

Lo que no sabía el ex Newell’s y River es todo el tiempo que le iba a costar, y la cuenta sigue sumando días, regresar a un campo de juego. Ayer se cumplieron seis meses del derby con el Globo, la última vez que estuvo en condiciones de jugar. El día después de haber festejado sus 35 pirulos, alcanza medio año sin ponerse la pilcha del Ciclón en un encuentro. Una tendinitis lo alejó de las canchas y aún no tiene fecha de regreso.