Detuvieron al líder de la barrabrava de Gimnasia

Las amenazas le salieron caro. Ayer, el jefe de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Christian Camilleri, fue detenido por la policía bonaerense en el marco de la causa que se le inició por haber amenazado al titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones.

Camilleri, apodado "Volador", había amenazado a Lugones por medio de un video publicado en redes sociales.

El barra fue detenido en su domicilio de la ciudad de La Plata y durante el operativo se le secuestraron una pistola, cargadores y municiones, entre otros elementos, informaron fuentes policiales.

En el video que piublicó Camilleri, se dirigió al titular de Aprevide de la siguiente manera: "Como usted sabe quién soy yo, yo sé quién es usted, sé dónde vive, quédese tranquilo, esto no es para amenazarlo. Ojo, no se malinterprete doctor Lugones, no soy un mafioso, yo sé todo, como usted sabe de mí, yo sé todo, lamentable, usted tiene hijos también, doctor".

En la causa interviene en esta ocasión, la UFI Nº 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.