La Nación distinguió a Myriam Torres con el premio "Maestro Ilustre 2018"

Fotos SU MOMENTO. Myriam recibe su plaqueta de manos de la ministra de Educación de la provincia, y en presencia de Alejandro Finocchiaro, titular de la cartera educativa de la Nación, durante el acto realizado ayer.

12/09/2018 -

"Esto es un sueño para mí. El acto ha sido maravilloso. Estoy muy feliz", le confesó Myriam del Valle Torres a EL LIBERAL, minutos después de recibir de manos del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, la distinción como "Maestro Ilustre 2018", en reconocimiento a su gestión al frente de la Escuela Nº 387 "Isla Soledad", del paraje Pozo Cavado en el departamento Capital.

La docente santiagueña participó ayer en el Día del Maestro, del acto de entrega de distinciones en el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación, junto a otras 23 colegas de todo el país. Esta distinción se le otorga a un educador de cada una de las provincias por su aporte a la educación.

Orgullo

"Ha sido un sueño para mí. Hace 25 años que soy docente, siempre he sido docente rural. Soy nacida en Las Delicias, Pellegrini, donde cursé la primaria. Luego fui a Santiago a estudiar, me recibí de maestra, volví a trabajar en Pellegrini 11 años, después me vine a vivir a Santiago y pasé a la escuela en la que estoy actualmente, que está en Pozo Cavado, a 33 kilómetros de la capital", recordó Myriam en diálogo con EL LIBERAL.

Admitió que esta distinción le imprime "una gran responsabilidad", porque representa "a tantos docentes santiagueños que hacen un montón de cosas que no se dan a conocer".

"Y esto lo comparto con toda la gente que colabora, con la comisión municipal y los grupos solidarios, porque es un proyecto que parte de la escuela pero que ha tenido un impacto muy grande en toda la comunidad, que involucra atención de la salud, una buena alimentación con un comedor reforzado con las donaciones que nos dan, cuidado del medio ambiente, y otras cosas que tienen que ver con lo cultural y con la comunidad", comentó, respecto del proyecto que le valió ser reconocida para esta distinción.

"Consultada sobre cómo se originó su proyecto, contó Myriam: ‘Cuando comencé era personal único, y tenía que pensar cómo iba a trabajar; cómo me iba a organizar para que los chicos trabajen, aprendan, y su tránsito por la escuela sea enriquecedor y con una apertura al mundo, aún en esa situación de soledad. Entonces comencé a tender redes con otras instituciones como el puesto sanitario, la comisión municipal, pedir la creación del jardín anexo, entrar en los programas que llegan desde el Ministerio, para que no se trabaje en condiciones de aislamiento y que los chicos sientan que desde la escuela pueden conectarse con el mundo".

Misión cumplida

"Mi objetivo tenía que ver con que mis alumnos sean felices y tengan acceso a todas las cosas a las que pueden acceder los chicos de los centros urbanos. Han cambiado muchísimo, son muy comunicativos, extrovertidos. Hemos participado en un concurso de cortometrajes sobre solidaridad en el Colegio San Francisco de Asís, y hemos ganado el primer premio. Eso muestra a lo que se animan los chicos aún estando en medio del monte y en el aislamiento en que se encuentra la escuela, porque es la única institución del medio. No hay casas vecinas; vienen de distancias considerables", relató.

Sobre el acto de ayer, dijo sentirse muy contenta con la forma en que la recibieron y contó que incluso tuvo la oportunidad de recitar un poema durante el acto oficial en el Ministerio de Educación.

También destacó el acompañamiento de la ministra de Educación de la provincia, doctora Mariela Nassif.