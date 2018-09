Argañaraz dirigirá el viernes ante Quilmes

12/09/2018 -

El tucumano Pedro Argañaraz dirigirá Central Córdoba vs. Quilmes (viernes a las 22 en el Terrera), por la tercera fecha de la B Nacional. Mientras que Luis Álvarez lo hará en Villa Dálmine vs. Mitre (sábado a las 15.30 en Campana). El resto: viernes, 21 hs., Almagro vs. Indep. Rivadavia, Lucas Novelli. Sábado: 16.30, Gimnasia (J) vs. Chacarita, Gerardo Méndez Cedro; 18, Agropecuario vs. Temperley, Gastón Suárez; 19, Arsenal vs. Instituto, Bruno Bocca. Domingo: 11, Los Andes vs. Sarmiento, Sebastián Mastrángelo; 15.30, Brown (PM) vs. Nueva Chicago, Yamil Possi; Defensores de Belgrano vs. Santamarina, Diego Ceballos; Olimpo vs. Ferro, Sebastián Ranciglio; 18, Rafaela vs. Brown (A), Pablo Dóvalo. Martes: 21.05, Platense vs. Dep. Morón, Yael Falcón Pérez.