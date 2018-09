Fernández, feliz por su récord

12/09/2018 -

Gustavo Fernández destacó con orgullo un récord que mantiene en el ranking mundial de tenis adaptado. El jugador cordobés, ex número 1 del mundo, cumplió 330 semanas consecutivas, poco más de seis años, dentro de los mejores seis tenistas del globo, y no dejó pasar la oportunidad de compartirlo. "Arranca mi semana 330 consecutiva dentro del Top 6 del ranking. Me llegó la data, me sentí orgulloso de mí mismo y de mi equipo por el trabajo que hicimos y hacemos, y quise compartirlo. Nada. Eso", publicó en Twitter.