Temperley sumó rodaje ante All Boys

12/09/2018 -

Luego de la gran victoria y clasificación de Temperley ante Argentinos Juniors en la Copa Argentina, Gastón Esmerado, DT "gasolero", aprovechó para darle minutos y rodaje a los que no formaron parte del choque en Cutral Có. Para eso, disputó un amistoso frente a los futbolistas de All Boys que no fueron citados para el encuentro en el que los de Floresta derrotaron a Defensores Unidos de Zárate.

El "Gato" le dio lugar a Campodonico; Mazur, Paz, Marín, Zalazar; Cerutti, Salina, Di Lorenzo, Reinhart; Costa y Giordana. Después de un primer tiempo sin goles, Giordana a los doce minutos del complemento puso el 1-0. Minutos después Nicchiarelli firmó el 1 a 1 final.

Esta semana Temperley se seguirá preparando para visitar, el sábado a las 18 horas, a Agropecuario Argentino en Carlos Casares y sumar sus primeros puntos en el torneo.