Fotos EXPERIENCIA. El guardameta de Mitre, consideró que será un partido complicado en Campana, pero reveló que van en busca de otra victoria.

12/09/2018 -

Mitre sumó un día más de trabajo ayer, pensando en el compromiso que sostendrá el sábado ante Villa Dálmine, por la tercera fecha del Torneo de la Primera B Nacional.

En ese sentido, el arquero Martín Perafán anticipó que se encontrarán con un equipo complicado, pero que Mitre intentará ser protagonista para obtener un nuevo triunfo.

"Es un rival duro, como todos los de la categoría. Un equipo que prácticamente renovó todo su plantel, pero con chicos que juegan muy bien. Arrancaron bien, pero más allá de eso, lo más importante será lo que hagamos nosotros. Esperemos hacer un buen partido", comenzó declarando el arquero Martín Perafán en diálogo con EL LIBERAL.

El "Flaco" anticipó que irán en busca de la victoria, pero, en la previa, tampoco considera al empate como un mal resultado.

"Nosotros intentaremos ser protagonistas, Dálmine también. Ellos tienen una localía fuerte. Nosotros iremos a buscar los tres puntos, pero después a medida que se desarrolle el partido iremos viendo qué es lo mejor", explicó.

A pesar de ser un equipo en formación, el arquero admitió conocer en profundidad al rival.

"Hoy todos nos conocemos. Nosotros tenemos un cuerpo técnico que trabaja mucho y todavía tenemos muchos días de entrenamiento hasta el día del partido y seguramente nos irán nutriendo de información y para afinar algunos aspectos".

Perafán defendió la camisera del "Violeta", la temporada pasada, motivo por el cual considera que jugará un partido especial.

"Será especial para mí, porque es un club que me brindó un apoyo grande, donde pasamos muchas cosas lindas. Estuvimos cerca de lograr un ascenso, algo que no es fácil. Es una ciudad donde dejé amigos. Me encariñé con ese club, pero quedó en el pasado y hoy solo pienso en Mitre".

Mitre lleva dos juegos en el Nacional B y ganó ambos aunque en la presentación ante Platense dejó dudas, la actuación ante Gimnasia de Mendoza fue buena y Perafán se ilusiona con seguir desarrollando la idea de juego.

"La idea es clara y se irá perfeccionando a medida que pase el campeonato. Queremos ser protagonistas en todas las canchas. Seguramente en algunas canchas se podrá, en otras deberemos esforzarnos más. Todos los equipos son complicados", reveló.

Por último el ex Vélez Sarsfield, Douglas Haig y Unión de Santa Fe, contó sus sensaciones tras haber debutado en el arco de Mitre, en la victoria 2-0 sobre Gimnasia de Mendoza.

"La pasé muy bien. La gente acompañó y eso es muy importante para nosotros. Queremos transmitirles a nuestros hinchas tranquilidad desde el campo de juego para que vengan a apoyarnos. Encima obtuvimos un triunfo y eso es reconfortante", finalizó.