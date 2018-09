El PT oficializó a Fernando Haddad en lugar de Lula

Fotos MENSAJE. "Mi voz es la voz de Haddad" dijo Lula a sus seguidores.

12/09/2018 -

La ejecutiva nacional del Partido de los Trabajadores confirmó a Fernando Haddad como candidato presidencial en un encuentro en Curitiba, capital del estado de Paraná (sur), donde Lula se encuentra arrestado desde el pasado 7 de abril para cumplir una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El ex ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo había sido registrado inicialmente como compañero de fórmula de Lula en las elecciones.

La decisión ya no podía esperar más, pues el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) consigna que si el Partido de los Trabajadores no inscribía un nuevo candidato antes de este martes, ya no podrá participar con un abanderado propio en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de octubre.

Horas antes de que se oficializara la candidatura, el ex presidente escribió una carta desde la prisión en la que pidió el apoyo para su compañero de fórmula."Mi voz es la voz de Haddad", expresó Lula en uno de los pasajes de la misiva.

El texto fue leído por el actor Sérgio Mamberti durante un evento que reunió a intelectuales, estudiantes y políticos vinculados al partido en la Pontificia Universidad Católica (PUC) en San Pablo, la noche del lunes. Haddad canceló su asistencia al acto porque extendió su estancia en Curitiba, donde tuvo una larga reunión con Lula en la Superintendencia de la Policía Federal de esa ciudad.