El Consejo General de Educación cita a docentes y referentes de escuelas

Fotos CITACIÓN. Los citados deberán presentarse a la brevedad.

12/09/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones recaídas en cada caso. Ellos son: Dirección Esc. Nº1241 As. Nº 21438/18; Dirección Esc. Nº 608 As. Nº 3195/18; Ponce, Evelia N. As. Nº 1995/17; Dirección Esc. Nº 421 As. Nº 54629/17; Díaz, Rosa H. As. Nº 48854/17; Pereyra, Mariela As. Nº 22557/18; Caro, Anita I. As. Nº 32002/18; Basualdo. Gabriela y Ruiz, Nilda y Villalta, Mariela. As. Nº 32661/18; Ibáñez, Griselda E. As.Nº58660/17; Cardozo, María As. Nº 23698/18; Dirección Esc. Nº 43 As. Nº 27041/18; Dirección Esc. Nº 814 As. Nº 31637/18; Ibáñez, Noelia C. As. Nº Palavecino, Guillermo As. Nº 31878/18; Díaz, Mirta G. As. Nº 19090/18; Lazo, Miriam S. As. Nº 29486/18; Campos, Celestina. As. Nº 62278/17; Páez Buongiorno, Esteban. As. Nº 42978/16; Vega, Gabriel As. Nº 30520/18; Penida, María R As. Nº 12362/18; Martini, Silvana As. Nº 23118/18; Palomo, Marta I. As. Nº 31930/18; Cisneros, Gladys M. As. Nº 54465/17; Dirección Esc. Nº 1085 As. Nº 25038/18; Dirección Esc. Nº 1216 As. Nº 27131/18; Dirección Esc. Nº 490 As. Nº 30264/18; López, Natalia As. Nº 30746/18; Gómez, Yesica As. Nº 17188/16; López, Ana P As. Nº 25355/18; Bravo, Rita E. As. Nº 29940/18; Dirección Esc. Nº 1013 As. Nº 30697/18; Dirección Esc. Nº 12 As. Nº 30344/18; Dirección Es. Nº 608 As. Nº 31971/18; Moisés, Andrea M. As. Nº 62377/17; Montarce, María E. As, Nº 23601/18; Barraza, Delicia B As. Nº 21076/18; Santillán, Alicia As. Nº 54466/17; Ludueña, Gladys As. Nº 21292/17; Cardozo, José S. As. Nº 14181/17; Suasnabar de Tevez, Isabel. As. 14102/17.