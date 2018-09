Una vieja diversión le pasa factura a Julián

12/09/2018 -

"Tomé tanto a lo largo de mi vida que a mis 24 años tomo Fernet y ya me empieza a doler la panza, tengo el hígado deshecho. Me divertía, pero después con los años te pasa factura", admitió el youtuber y ahora participante del Bailando 2018, Julián Serrano, en el programa radial de Ulises Jaitt y Gastón Samá.

Si bien recién ahora, el también actor, habló abiertamente del excesivo consumo de alcohol en su adolescencia, el tema salió a la luz cuando hace no mucho tiempo protagonizó un episodio bochornoso en la fiesta de 15 de la hermana de su actual novia, Malena Narvay, cuando con unas copas de más, pegó el portazo en el cumpleaños y fue grabado en la calle por un grupo de chicos que lo reconoció. Ahí sobrevino la primera separación de la pareja, que luego retomó la relación.

"A los 17 empecé a tomar. Salía jueves, viernes y sábados en Paraná, Entre Ríos. Era una religión. Llegaba borracho a casa. Hice cada papelón. Pero mi papá se reía porque a mi edad era igual", recordó.

Julián recuerda aquellos episodios como una picardía, aunque recién ahora es consciente de las consecuencias.

"Un día le vomité todo a mi mamá, que es súper católica. Era rebelde pero nunca discutía con mis papás. Salía y tomaba, no era una adicción, nunca manejé borracho", aclaró.

Por otra parte, Julián Serrano también recordó que fueron unas copas de más las que lo llevaron a debutar sexualmente en un boliche, cuando en realidad él estaba esperando a una persona especial. "Fue a los 18. Me estaba reservando para hacerlo con una persona con la que esté enamorado. Y me pasé de copas como siempre y la c... La pasé bien, pero fue raro", señaló.

Y si su vida ya era de gran exposición a través de las redes sociales y su canal de Youtube, ahora se volvió más mediática a raíz de su participación en el Bailando. Y en ese marco, le preguntaron a quién prefería si a la jurado Laurita Fernández o a la presidenta del BAR, Lourdes Sánchez. "Tengo la mejor con las dos. Me parecen increíbles. De hecho con Sofi Morandi (su pareja en el show) vimos a Laurita bailando reggaetón, y la verdad es que la rompe. Es buenísima. Las dos tienen ángel. Cualquiera puede estar en cualquier lugar, tanto en el jurado como en el BAR. Creo que si Lourdes hablaría más, si tuviese más el micrófono, sería más interesante", señaló cuidándose de no armar polémica.