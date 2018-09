Desgarrador relato de la madre de una de las víctimas: "No sé qué hacer sin mi bebé"

Fotos Luana Martina tenía seis años.

Jéssica Velázquez transita los peores momentos de su vida: su hija Luana Martina Kruka, de apenas seis años, es una de las cinco personas que falleció por la bacteria del estreptococo en el país.

“No entiendo nada de lo que pasó. Un día la placa de los pulmones estaba bien y al otro día lleno de líquidos. Se fue mi bebé, estoy rota”, dijo al recordar cómo fue el proceso de la enfermedad.

La mujer contó que llevó el martes a su hija al sanatorio Camino de Posadas, con fiebre alta. Luana fue revisada por una pediatra que descartó un caso de gripe A o B, le recetó antibióticos y la envió a su casa.

Al día siguiente, la llevaron de nuevo por fiebre y quedó internada. Le hicieron radiografías de sus pulmones y comprobaron que estaban bien. A su vez, la nena le decía que le dolía la pierna, en la zona de la ingle y tenía manchitas rojas en las manos y los pies oscuros.

Con el pasar de horas, la nena empeoró y fue derivada a terapia intensiva porque tenía problemas para respirar. Luego tosía mucho y tenía flemas con sangre. Le hicieron una transfusión y la intubaron el viernes.

"Me dijo `mami no me dejes’ y yo la tranquilicé porque confiaba en que el procedimiento la aliviaría, Tenía incluso mejor semblante después de la transfusión y sus pies y sus manitos tenían mejor color. Ahora no sé qué hacer. Se fue mi bebé. Me siento rota. Esto es algo increíble”, dijo entre lágrimas.

Luana murió el sábado por un cuadro de neumonía que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Su padre denunció mala praxis.