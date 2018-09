Conocé a la modelo de Victoria's Secret que sabe crear aplicaciones para celular

Hoy 18:04 - La modelo estadounidense Lyndsey Scott tuvo que demostrar a sus críticos que no solo sabe modelar en las pasarelas para marcas como Victoria's Secret, Calvin Klein o Prada, sino que también es una gran desarrolladora de software para aplicaciones móviles.



La semana pasada, la cuenta de Coding Engineer en Instagram publicó un 'post' con la fotografía de Scott acompañada de un mensaje que decía: "esta modelo de Victoria's Secret sabe programar en Python, C++, Java, MIPS y Objective-C".



Sin embargo, muchos internautas no creyeron esas afirmaciones y respondieron con burlas, mientras que otros sugirieron que, a lo mucho, la modelo podría escribir "¡Hola, mundo!".

Ante esta situación, y en esa misma publicación, la joven recordó que obtuvo un grado de licenciatura en el Amhrest College de Massachusetts, donde se especializó en informática y teatro.

Además, entre otras cosas, indicó que es una de las principales desarrolladoras de software para aplicaciones móviles iOS en Rally Bound, una compañía de rápido crecimiento en EE.UU., y figura como miembro del equipo de tutores de iOS en la plataforma Ray Wenderlich.

"Viendo estos comentarios, me pregunto por qué el 41 % de las mujeres en carreras técnicas renuncian debido a un entorno de trabajo hostil", escribió Lyndsey.

Posteriormente, la modelo publicó un 'post' en su cuenta de Instagram donde enfatizó que su intención al responder a sus críticos no era presumir de sus logros, sino hacer "que lo piensen dos veces antes de dudar" de las capacidades de las mujeres, ya que cualquier persona puede ser programador, sin importar su sexo ni su raza.