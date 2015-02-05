CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de septiembre de 2018

A LAS 21.30 LOS SIMPSONS

13/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 DALE FERRO


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FUTBOL

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 PERDIDOS EN EL ESPACIO

08.36 COMER, JUGAR, AMAR

10.22 DUPLICIDAD

12.49 LOS FEDERALES

15.19 EL CÓDIGO ENIGMA

17.39 MEDIANOCHE EN PARÍS

19.32 DUPLICIDAD

22.00 EL INFILTRADO

TCM

07.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.36 LA NIÑERA

08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.02 LA NIÑERA

10.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.36 EL HOMBRE PERFECTO

13.29 UNA SUEGRA DE CUIDADO

15.24 MUY PARECIDO AL AMOR

17.25 RÁPIDA Y MORTAL

19.24 LA MÁSCARA DEL ZORRO

22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

23.38 EL CORRUPTOR

TNT

06.00 VACAS VAQUERAS

07.21 MUY PARECIDO AL AMOR

09.18 STEP UP 3D

11.14 BIENVENIDO A LA JUNGLA

12.59 SHERLOCK HOLMES

15.14 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.12 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

20.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 LA BATALLA DE RIDDICK

00.09 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

SPACE

06.00 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

07.38 SPECIAL ID

09.23 TRANSIBERIANO

11.26 RED TAILS

13.53 THE SALVATION

15.38 MUNDO ACUÁTICO

18.19 LOS AGENTES DEL DESTINO

20.20 IDENTIDAD SUSTITUTA

22.00 ZONA DE IMPACTO

CINECANAL

10.15 EL GATO

11.35 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES

13.15 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

15.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

16.50 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

18.40 LOS TRES CHIFLADOS

20.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

22.00 EDDIE EL ÁGUILA

SONY

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.40 EL FACTOR X

11.05 AMERICA’S GOT TALENT

13.50 EL FACTOR X

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.00 AMERICA’S GOT TALENT

23.00 EN LETRA DE OTRO


A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

*VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS

22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE

YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA

OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL

NOFAL.

TEATRO LA CASA

(PJE. SAN LORENZO Nº

2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22,

AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS

25 AÑOS DE TRAYECTORIA.

BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE

PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A

LAS 22, VULGARM SAJRAS Y

VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO

PRESENTA ATRAPASUEÑOS.

ACTUARÁN LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO

TORO, “DEMI” CARABAJAL,

MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ,

MAXI MENDIETA Y RODRI

SALVATIERRA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20,

CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

13/09 - 14/09 17:20 (Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

13/09 al 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

13/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

21:50 (Cast ) 22:10 (Subt) 22:30

(Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

13/09- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

13/09 - 14/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

13/09 -19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

13/09 - 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/09 - 14/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

13/09 - 20:25 (Cast) 22:45 (Cast)

14/09 - 15/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast) 01:00 (Cast)

16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -

20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTIT. 2D 22:20 - (sólo el jueves)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $160

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.

Desde el 19-08 al 19-11-18 Domingos

a jueves 50% Cine argentino

 
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