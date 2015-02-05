CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de septiembre de 2018
A LAS 21.30 LOS SIMPSONS
Por El Liberal
13/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FUTBOL
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 PERDIDOS EN EL ESPACIO
08.36 COMER, JUGAR, AMAR
10.22 DUPLICIDAD
12.49 LOS FEDERALES
15.19 EL CÓDIGO ENIGMA
17.39 MEDIANOCHE EN PARÍS
19.32 DUPLICIDAD
22.00 EL INFILTRADO
TCM
07.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.36 LA NIÑERA
08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.02 LA NIÑERA
10.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.36 EL HOMBRE PERFECTO
13.29 UNA SUEGRA DE CUIDADO
15.24 MUY PARECIDO AL AMOR
17.25 RÁPIDA Y MORTAL
19.24 LA MÁSCARA DEL ZORRO
22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
23.38 EL CORRUPTOR
TNT
06.00 VACAS VAQUERAS
07.21 MUY PARECIDO AL AMOR
09.18 STEP UP 3D
11.14 BIENVENIDO A LA JUNGLA
12.59 SHERLOCK HOLMES
15.14 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
17.12 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
20.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 LA BATALLA DE RIDDICK
00.09 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
SPACE
06.00 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
07.38 SPECIAL ID
09.23 TRANSIBERIANO
11.26 RED TAILS
13.53 THE SALVATION
15.38 MUNDO ACUÁTICO
18.19 LOS AGENTES DEL DESTINO
20.20 IDENTIDAD SUSTITUTA
22.00 ZONA DE IMPACTO
CINECANAL
10.15 EL GATO
11.35 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES
13.15 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
15.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
16.50 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
18.40 LOS TRES CHIFLADOS
20.15 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
22.00 EDDIE EL ÁGUILA
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.40 EL FACTOR X
11.05 AMERICA’S GOT TALENT
13.50 EL FACTOR X
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
23.00 EN LETRA DE OTRO
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
*VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS
22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE
YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA
OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL
NOFAL.
TEATRO LA CASA
(PJE. SAN LORENZO Nº
2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22,
AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA.
BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE
PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A
LAS 22, VULGARM SAJRAS Y
VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO
PRESENTA ATRAPASUEÑOS.
ACTUARÁN LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO
TORO, “DEMI” CARABAJAL,
MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ,
MAXI MENDIETA Y RODRI
SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20,
CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
13/09 - 14/09 17:20 (Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
13/09 al 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
13/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
21:50 (Cast ) 22:10 (Subt) 22:30
(Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
13/09- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
13/09 - 14/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCION (+13 AÑOS)
13/09 -19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
13/09 - 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/09 - 14/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
13/09 - 20:25 (Cast) 22:45 (Cast)
14/09 - 15/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast) 01:00 (Cast)
16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -
20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTIT. 2D 22:20 - (sólo el jueves)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $160
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.
Desde el 19-08 al 19-11-18 Domingos
a jueves 50% Cine argentino