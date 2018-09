Carlos Fara: "Mucha gente está pasándola mal, pero piensa que con Macri se va por el rumbo correcto"

Fotos CHARLA. Carlos Fara compartió con el intendente Pablo Mirolo la presentación de su nuevo ebook "¿Cómo ser un consultor político?".

13/09/2018 -

Para el consultor político Carlos Fara, las presidenciales de 2019 tendrán diferentes matices y encontrarán a los electores con ánimos salpicados, frente a aquellos que "no querrán volver al pasado" y también otro sector golpeado por la coyuntura económica y social que impacta fuertemente en el bolsillo del asalariado.

"Entre la corrupción y el ajuste bestial que a nadie lo entusiasma, le va a costar tanto a Cristina Kirchner y al Gobierno un triunfo directo, y es probable que como escenario tengamos una segunda vuelta, en el caso de que la ex presidenta decida presentarse, que es lo que le conviene al Gobierno, y ahí es donde creo que la mayoría elegiría a Macri para continuar gobernando, con tal de que no vuelva Cristina", consideró a EL LIBERAL, el analista y presidente de la consultora Carlos Fara & Asociados.

El especialista participó ayer junto al intendente bandeño Pablo Mirolo, de la presentación de su ebook "¿Cómo ser un consultor político?", en el Atelier Cultural de la ciudad de La Banda.

La investigación de los "cuadernos de las coimas" y otras causas judiciales que repercuten en la ex presidenta y sobre cómo ello afectaría en un posible lanzamiento presidencial de Cristina, también fue tema de análisis por el especialista. "Cristina no va a perder votos por los cuadernos, pero sí le pone un techo, y le obtura la posibilidad de poder tener disconformes con Macri, pero un tercio apoya al Gobierno no porque esté pasándola bien, sino porque piensa que es el rumbo correcto", apuntó.

Ni Macri ni Cristina

"Un importante sector social piensa en un "ni Macri ni Cristina", y es ahí donde se va a jugar la elección. Por eso ahí está la oportunidad para el peronismo federal, de poner una opción, que hoy sería más bien de tercer lugar, pero el futuro candidato puede ser un personaje bien instalado recién para el 2023". Por ello, dijo que la probable polarización electoral Kirchner vs. Macri "es en cierto punto relativa, en el sentido en que el tercero puede sacar 20 o 25 puntos, resultado importante en estos momentos de fragmentación".

En este plano, consideró que Sergio Massa "puede ser el referente más conocido a nivel nacional, y probado ya en una elección con una buena probabilidad de que pueda expresar al espacio del peronismo federal, pero habrá que ver cómo se comporta la campaña", señaló.

Sobre un posible escenario de balotaje, el consultor político consideró que "la disconformidad con el Gobierno nacional, no necesariamente significa que no vayan a votar a Cambiemos. Al final de la cuestión, la gente tiene que optar, y si bien a mucha gente no le gusta lo que hace este Gobierno, le genera más rechazo Cristina. El grado de disgusto hacia Macri no lo lleva a votar en contra del Gobierno, porque creo que la gente parece aun no haber encontrado una opción superadora".

A su vez, Fara reiteró que "está más que claro que el tema de los cuadernos en la opinión pública que votó a Macri, no hace más que confirmarle que no vuelva el pasado, y todavía le da un cierto oxígeno al Presidente, como para pensar en su propia reelección y no que está desgastado que obligue a buscar un recambio de nombres dentro de Cambiemos".