Fotos Quimsa arrancó con el pie derecho

13/09/2018 -

La Liga A de Mayores Femenina arrancó ayer en la "Madre de Ciudades", con la presencia de los mejores equipos de país, quienes iniciaron su ilusión de encontrar en Santiago del Estero el título en cestobol. De los tres equipos que tiene la provincia como representantes en este importante certamen, Mitre, Quimsa y Judiciales, las chicas de la "Fusión", son las que pudieron arrancar con el pie derecho ayer en el evento, al doblegar en un durísimo juego a última hora al equipo de Boca Unidos de Corrientes por 117 a 106. En tanto que los equipos del Club Judiciales y de Mitre, hicieron el esfuerzo pero no les alcanzó, especialmente las chicas del barrio Centenario, para poder remonatr un score y terminaron perdiendo. Judiciales cayó con Ballester de Capital Federal poruna pretado 116 a 112, en tanto que las chicas del barrio 8 de Abril cayeron ant Ferro de La Pampa por 130 a 78. Segunda jornada por la Zona A. Hoy en cancha de Judiciales: a las 9.30, Ballester (Capital Federal) vs. Edip (San Luis); 11, Mitre (Santiago) vs. Ciudad (Capital Federal); 12.30, Ferro (La Pampa) vs. Judiciales (Santiago). En cancha de Defensores, a las 16: Ciudad (Capital Federal) vs. Ballester (Capital Federal); 17.30, Mitre (Santiago) vs. Judiciales (Santiago); 19, Edip vs. Ferro (La Pampa). Por la Zona B, en cancha de Independiente BBC: Cultural Argentino (La Pampa) vs. Estudiantes (Tucumán); 11, GEVP (Capital Federal) vs. Quimsa (Santiago del Estero); 12.30, Boca Unidos (Corrientes) vs. Vélez (Capital Federal). n cancha de Quimsa: 16, Quimsa (Santiago) vs. Cultural Argentino (La Pampa); 17.30, GEVP (Capital Federal) vs. Vélez (Capital Federal); 19, Estudiantes Unidos (Tucumán) vs. Boca Unidos (Corrientes).