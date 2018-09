Fotos Los pugilistas se suben a la balanza para el pesaje

13/09/2018 -

Los protagonistas de la velada boxística de mañana participarán hoy, desde las 18, de la ceremonia de pesaje, que se realizará en el estadio Coliseo de La Banda. Los pampeanos Sergio Gil, rival del "Ñato" Roldán, y Sebastián Vivanco, adversario de "Baby" Rosales, llegaron a la provincia acompañados por el entrenador Wilfredo Vilches. "Se van a encontrar con una sorpresa, porque vamos a ocho rounds, pero calculo que no va a pasar ni el cuarto", tiró desafiante el "Gauchito" Gil. Por su parte, Sebastián Vivanco comentó: "Acá estamos bien preparados para la pelea. Me tocó un rival zurdo, que siempre te complican un poco, pero soy un boxeador acostumbrado a las peleas. Para cualquier rival estoy listo". También habló el entrenador Wilfredo Vilches: "Siempre me han recibido muy bien y con mucho gusto vuelvo a Santiago. Vengo a ganar, no vengo a especular. En esta oportunidad, vengo con dos boxeadores que tienen una preparación excelente y están bien en peso".