Fotos Por el dólar, los aparatos acondicionadores de aire subieron hasta un 40%

13/09/2018 -

Los primeros días cálidos que anticipan la llegada de la primavera y de un verano que según los climatólogos será más caliente que el del año pasado, motivaron que los santiagueños comenzaran a realizar las primeras consultas por los valores de los acondicionadores de aire, ventiladores y equipos de refrigeración, en esta semana. De acuerdo con distintas consultas realizadas, ya comenzaron a aparecer las primeras, pero aún las ventas tardan en formalizarse. Según distintos comercios, en los aparatos de aire acondicionado, "hay una suba de precios de entre un 20 y 40% pero es muy distinto según el proveedor, algunos han aumentado más que lo que ha subido el dólar y otros menos", señaló un experimentado comerciante del rubro. En los distintos negocios, por ejemplo hoy se ofrece un acondicionador de ventana de 3.000 frigorías, entre $16.000 y $17.000 de contado efectivo. Ese mismo aparato, el año pasado y en las mismas condiciones, costaba entre $11.000 y $12.000. Asimismo, otro aparato similar, de 2.500 frigorías pero en su versión dividida (Split) presenta un precio de contado de $11.000, cuando el año pasado se lo conseguía desde los $8.000. "Los precios de acondicionador de aire convencional de eficiencia clase A, han variado no más allá de la inflación hasta un 30%, pero los nuevos equipos con sistema ‘inverter’ de mayor eficiencia energética han tenido una variante importante, hay una diferencia de un 50% en precio con la tecnología tradicional", señaló Ernesto, gerente de la sucursal de una empresa de electrodomésticos a nivel nacional. "Ahora tenemos varias consultas, pero pocas concreciones. La mayor demanda la esperamos para el mes de octubre", agregó Ernesto. También señaló que un equipo de 3.000 frigorías que el año pasado costaba unos $12.000, ahora aumentó hasta $16.000. Para Juan Lami Hernández, "la gente está a la expectativa de toda esta situación, hay precios que no se han estabilizado aún, hay precios que tienen según los distribuidores fuertes diferencias que no debería ser tan grandes. El comerciante también a veces está desorientado con precios que le han pasado algunos proveedores a un dólar de $40, otros de $35, otros no tienen precio lo que es peor. En años anteriores a esta época del año y ateníamos operaciones pero ahora no las estamos viendo". Agregó en cuanto a los proveedores que "en algunos rubros de refrigeración el impacto del dólar ha sido directo, pero la gran mayoría está trabajando con un dólar de $38 a $40, algunos han subido menos que el aumento del dólar y otros lo han subido más a sus precios. La realidad es que algunos han subido un 40%, otros un 20%, pero sea cual fuere el aumento ha resentido el bolsillo del consumidor".