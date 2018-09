13/09/2018 -

El ex entrenador del seleccionado argentino, César Luis Menotti, entrenador campeón del Mundo en 1978, puso de manifiesto ayer su disconformismo con la decisión del cuerpo técnico del seleccionado argentino de fútbol de guardarle la emblemática camiseta 10 a Lionel Messi.

"No me parece bien que le guarden la 10 a Messi y no creo que a él le interese tanto. Para mí va a volver, pero no hay que traerlo", dijo Menotti por Radio Rivadavia.

Durante la gira de Argentina en los Estados Unidos, el técnico interino Lionel Scaloni tomó la decisión de que sus convocados no utilicen el dorsal 10, que fue propiedad de Messi en el Mundial de Rusia.

"Yo jugaría con los números del 1 al 11, pero ahora parece que no hay titulares ni suplentes, es algo que no entiendo", expresó.

Menotti también reveló una perla de Diego Maradona en sus inicios en el seleccionado argentino. "A Maradona le gustaba la 10 por su admiración por Pelé", sorprendió el "Flaco".