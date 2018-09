Fotos Una vecina de Vinará fue estafada por falsos operadores de premios

LAS TERMAS, Rí o Hondo (C). Una vecina de la localidad de Vinará denunció que personas desconocidas la estafaron en 9.000 pesos al informarle que era acreedora de la suma de 150 mil pesos y un televisor LCD de 55 pulgadas y que debía dirigirse hacía un pago fácil donde tenía que depositar la suma de 6 mil pesos en una cuenta y así se podía acreditar el premio en su cuenta. Ante esto la mujer se dirigió a un pago fácil y depositó dicha suma de dinero. Pasaron los días y luego recibió otro llamado diciéndole que el dinero depositado no era suficiente para que se terminen de realizar los trámites para el depósito del premio por lo que tenía que depositar en la misma cuenta la suma de 3 mil pesos. Creyendo que todo era una realidad, la damnificada hizo caso a los operadores y depositó en la cuenta indicada la plata solicitada y desde el 5 del corriente mes no recibió ningún tipo de llamado hasta el momento.