La prescripción del caso libera a Nick Carter de ser procesado por abuso

13/09/2018 -

Nick Carter, miembro de la banda musical Backstreet Boys, no será procesado por una supuesta violación por haber prescrito el caso, anunció la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles (California). El caso fue presentado el pasado 2 de agosto por el Departamento de Policía de Santa Mónica, después de que se redactara un informe policial contra el artista en febrero.

Las autoridades no confirmaron la identidad de la persona que interpuso la querella. Pero, en noviembre del año pasado la cantante Melissa Schuman, exintegrante del conjunto "Dream", sorprendió al acusar públicamente a Carter de haberla violado. En una larga publicación en su blog, Schuman aseguró que fue violada por Carter en 2003, cuando ella tenía 18 años y él 22. "Impactado.Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me manifestó cuando estuvimos juntos o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido’, dijo entonces Carter en un comunicado dirigido a la revista People.