Pampita y “Polito” fueron al cine y se retiraron abrazados

13/09/2018 -

Ya no hay más rumores. Finalmente los fotógrafos encontraron a la modelo Carolina "Pampita" Ardohain junto al polista "Polito" Pieres, a la salida de una noche de cine. Y fue Ángel de Brito quien adelantó en Twitter la confirmación.

A todo esto, la exjurado del "Bailando" nunca llegó a anunciar públicamente su ruptura con el extenista Pico Mónaco, quien salió a desmentir una última discusión, a los gritos, que la pareja habría protagonizado en un club privado, al que también asiste la periodista Susana Roccasalvo.

Ajenos a esto, "Pampita" y "Polito" salieron del cine abrazados y riéndose, sin intenciones de esconderse de las miradas curiosas que los rodeaban. Vale recordar que la historia de amor comenzó en la famosa disco Tequila y la parejita habría compartido varios fines de semana en la casa del deportista, quien salió largo tiempo con la actriz Calu Rivero.

La modelo se mostró simpática, pero sin ganas de hablar. Ya lo adelantó durante su paso por ShowMatch: "Yo sé que todos quieren saber, pero los temas sentimentales los cerré. Es una puerta que cerré. Me los voy a guardar para mi. Me afectó mucho que se metiera mucho lo mediático con mi pareja en ese momento y ahora lo voy a mantener así, realmente me hace bien así", expresó.