Las drogas y el alcohol son los ejes temáticos de la obra teatral "Caminos"

13/09/2018 -

Mañana y el sábado 15, a las 22, en Adatise (Libertad Nº 175), el grupo de teatro "Yerma" presentará "Caminos", de Rafael Nofal. Nicolás Núñez Correa, su director, destacó que esta obra "nos invita a reflexionar y pensar nuestra realidad santiagueña y nacional; cómo las drogas están naturalizadas en nuestros jóvenes y producen efectos devastadores, no sólo en ellos sino también en su familia, llevándolos hasta el suicidio". Núñez Correa añadió: "Este espectáculo trata humildemente de contribuir para que la droga, el alcohol y todas las adicciones en general, no sean el ‘Camino’ que la mayoría de las veces no tiene vuelta".