Saltó la tapia, ingresó a la casa de su ex y la amenazó con un cuchillo

Fotos Foto: Archivo

Hoy 09:09 -

Una joven de 27 años se presentó en la sede de la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer, para denunciar que su ex pareja, playero de una estación de servicio, ingresó a su casa, la insultó y luego la amenazó con herirla con un arma blanca, todo en presencia de su hijo.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, una mujer domiciliada en la manzana 13 del barrio Juan Díaz de Solís, dijo que poco antes de la medianoche su ex pareja, un joven de apellido Pérez, saltó la tapia perimetral e ingresó al domicilio que compartían antes, para luego gritarle: "No me voy a ir de aquí. Esta es mi casa y vos sos una p.... ya vas a ver lo que te va a pasar".

Te recomendamos: Por un desperfecto, se incendió la Biblioteca “Shunko”

Luego, la empujó, tomo un cuchillo tipo sierrita y la amenazó diciéndole que se llevaría todas las cosas de la casa. Temiendo por su vida y por la de su hija, la mujer se encerró en una pieza junto a su hijo y llamó a la policía, por lo cual el hombre se dio a la fuga.