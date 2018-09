Video: la impactante lesión de Macarena Rinaldi en pleno ensayo

Fotos Macarena sufrió una grave lesión.

Macarena Rinaldi debía salir a la pista junto a Diego Ramos esta noche, pero ayer a la siesta sufrió una grave lesión que hace peligrar su participación.

La novia de Hoppe ensayaba en la pista de Showmatch y al finalizar un truco, se le salió el hombro. Macarena estaba muy asustada, dolorida y gritaba por el dolor.

"Estoy asustada. Ya se me había salido el hombro la semana pasada en un truco que terminamos sacando. Me cuidé unos días, recién hice fuerza de más y se me salió otra vez. No debería haber pasado, pero se ve que la articulación está floja", dijo luego de ser asistida por los médicos, quienes le dijeron que no podrá estar, al menos en los próximos dos ritmos.

"No es joda, me da impresión, duele y corro el riesgo de que se me corten los tendones y tengan que operarme. Ya estoy pensando cualquier cosa. Ojalá no tenga que renunciar, el año pasado bailé con el tabique quebrado. Me la banco, resisto mucho, pero tampoco puedo abusar de eso. Estoy recontra cagada", continuó muy triste. En tanto Marcelo Tinelli le pidió a Lourdes Sánchez que sea quien reemplace a "Maca". ¿Aceptará?