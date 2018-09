El carnicero Oyarzún fue declarado "no culpable"

Fotos El carnicero Oyarzún dialogó con los medios de prensa, al salir de los tribunales de Campana.

Hoy 17:27 -

BUENOS AIRES.- El carnicero Daniel Oyarzún, que había sido detenido por atropellar y matar a un motochorro en Zárate, recibió finalmente la sentencia por parte de un jurado popular: fue declarado no culpable y quedará en libertad.

El miércoles pasado, el fiscal José Luis Castaño había pedido que Oyarzún sea condenado por "exceso en la legítima defensa". En el marco del juicio popular que se realizó en la ciudad de Campana, el funcionario había considerado que debe ser sentenciado por ese delito, que merece una pena de entre uno y cinco años de prisión.

El debate del juicio por jurados contra Oyarzún, integrado por 12 ciudadanos, había comenzado el lunes pasado en el Tribunal Oral en lo Penal número 2 de Campana.

Te recomendamos: Un misterioso "justiciero" persiguió a dos motochorros y los atropelló con su camioneta

"Se siente, se siente, Billy (Oyarzún) es inocente", cantaron los vecinos y los familiares del carnicero, en el momento en que entraba este jueves a los tribunales.

En la previa del veredicto, el abogado del acusado, Ricardo Izquierdo aseguró que su cliente salió en su auto, hace exactamente dos años, "en forma legítima a defender sus bienes".

"Oyarzún fue agredido en su propia carnicería y salió a mano limpia contra el delincuente que portaba un arma", señaló, sobre la conducta de su defendido.

El hecho

El robo ocurrió cerca del mediodía, cuando Marcos Daniel Alteño entró armado a la carnicería de Oyarzún y tras apuntar a la cuñada del carnicero se llevó unos 5.000 pesos. Salió corriendo y se subió a la moto que manejaba Brian González, su cómplice. El carnicero los persiguió y a unas 3 cuadras del lugar chocó contra la moto.

Gónzalez quedó atrapado entre la trompa del auto y un poste. Entonces Oyarzún y otros vecinos le dieron una paliza.

En los videos que grabaron testigos, se ve al carnicero gritarle al delincuente "la c..... de tu madre, te mato. No me importa ir preso" mientras una vecina intentaba calmarlo.

Alteño logró saltar antes de la moto y escapó. Se entregó a la policía tres meses después. Lo condenaron a seis años y medio de prisión en un juicio abreviado.