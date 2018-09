Hoy 17:33 -

Aerosmith tocó uno de sus hits con instrumentos de juguetes en el programa de televisión estadounidense Jimmy Fallon Show convirtiendose en furor en YouTube.

Los rockstars intepretaron "Walk This Way" junto a Jimmy Fallon y la banda "The Roots", donde los músicos se juntaron para obtener una interpretación única de la canción de 1975.

En el "Classroom Instruments",es un segmento muy seguido en el programa, Fallon y el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, se sientan frente a la cámara; miestras que el resto de la banda se encuentra detrás. Donde vemos a Joey Kramer, tocando un tambor de juguete; Joe Perry, las cuerdas de un ukelele; Tom Hamilton, una pandereta; y Brad Whitford, una maraca.

Mientras que The Roots, además de instrumentos de juguete como un xilófono o bloques de madera; también utilizan algunas zapatillas.

