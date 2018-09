Fotos Todo lo que tienes que saber sobre la bacteria Estreptococo Pyogenes

Hoy 21:19 -

Ante la presencia de casos graves e incluso algunos fatales producidos por la bacteria del streptococo en distintos lugares del país, el Ministerio de Salud advirtió que estas infecciones son infrecuentes y que con la consulta oportuna, el diagnóstico y el tratamiento adecuado se logran una evolución favorable.

El estreptococo de grupo A (EGA) es una bacteria que se encuentra frecuentemente en la garganta y en la piel. Las personas pueden llevar o ser portadores de esta bacteria y no tener síntomas de enfermedad. La mayoría de las infecciones son relativamente leves, tales como “infección de garganta”. En raras ocasiones, esta bacteria puede ocasionar otras enfermedades agudas más graves.

La bacteria se propaga mediante contacto directo con secreciones de la nariz o la garganta de las personas infectadas, o mediante contacto con las heridas o lesiones de la piel. El tratamiento de las personas infectadas con un antibiótico durante 24 horas o más tiempo elimina por lo general su capacidad de propagar la bacteria.

Las infecciones invasivas y graves ocurren cuando la bacteria ataca las defensas de la persona infectada. Esto puede suceder cuando la persona tiene reducida su capacidad para combatir la infección por alguna enfermedad crónica o a que afecta su sistema inmunológico. También cuando presenta lesiones en la piel que permiten a las bacterias introducirse en el tejido

En este sentido, el Subsecretario de Salud, Dr. César Monti explicó que “la bacteria de la que se está hablando a nivel país, es una bacteria común, que existe desde siempre, incluso es anterior a descubrimiento de los antibióticos y se la conocía como fiebre escarlata, no es nueva y no ha mutado”. Monti profundizó que la bacteria estreptococo siempre está en la garganta o en la piel y al ser una bacteria no tiene vacuna disponible pero si tratamiento oportuno con antibióticos altamente efectivos y económicos como la penicilina. “Si es controlada y tratada a tiempo se pueden evitar las complicaciones”, aseguró. Por ello distinguió entre una “alerta” que es lo que se ha generado para que la comunidad y una “alarma real”. Estamos ante una alerta que sirve para que, tanto los médicos como la población, sepan que esta bacteria está circulando, y que las familias deben estar atentas para concurrir al médico antes los primeros síntomas. Estos síntomas son: fiebre con temblores, palidez marcada y/o coloración azulada de labios y extremidades, manchas rosadas violáceas en la piel, dificultad para respirar que se incrementa, rechazo de líquidos y alimentos, cuadros confusionales, sueño o irritabilidad excesiva.

Como medidas generales de prevención para evitar ésta y cualquier enfermedad respiratoria, el Dr. Monti recomendó:

• Lavado de manos, evitar además el contacto con personas enfermas y hacer reposo domiciliario (es la mejor manera de prevenir la diseminación de cualquier infección)

• Tener completo el calendario regular de vacunación para evitar otras bacterias o virus que puedan causar infección respiratoria grave.

• Mantener un buen estado de higiene bucal y personal.

• Cubrirse la boca y la nariz al toser

• Evitar el intercambio de saliva a través de vasos, bombillas, chupetes, mamaderas, juguetes u otros utensilios que se lleven a la boca.

• Ventilar diariamente la ropa de cama y las habitaciones.

• Mantener una temperatura corporal adecuada, evitando enfriamiento y resfríos.

• Evitar permanecer en lugares hacinados y mal ventilados.

• Mantener la higiene en el hogar.

Por último, el subsecretario informó que hasta el momento, en nuestra provincia no tenemos información de que haya en ninguna terapia intensiva, internados por estreptococo

Situación de la Gripe

En cuanto a la circulación del virus de la Gripe H1N1, el Dr. Monti recordó que este virus circula desde el año 2009 y que desde el Ministerio de Salud se indican permanentemente las medidas para la prevención y al tratamiento de los pacientes, así como se garantiza la vacuna para pacientes de riesgo. “El virus si está circulando, tenemos pacientes pediátricos y adultos con gripe que están siendo adecuadamente tratados afirmó”. También explicó que desde la Sala de Situación del Ministerio junto a los directores de hospitales y servicios críticos se realiza una monitorización permanente año a año.

Sin embargo, afirmó que, si bien la población cuenta con la información y la vacuna está disponible en todos los centros de salud, la gente está reticente a vacunarse.

Por su parte, la Jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel explicó que la campaña antigripal está incluida en el calendario nacional desde 2011. “No debemos olvidarnos que la vacuna antigripal es gratuita y obligatoria, sobre todo para los grupos de mayor riesgo, como los niños de 6 meses a 2 años que vamos en un 58% de cobertura y falta bastante todavía vacunar”.

Coronel subrayó que el cambio en la situación climática provocó que la circulación viral de Gripe A H1 N1 y B ha sido estas 2 últimas semanas con la mayor cantidad de casos mayores casos “por tanto instamos a quien pueda llevar a vacunar a los niños de 6 meses a dos años que tienen que tener sus 2 dosis colocadas; las embarazadas que protegen al bebe de la gripe si ella se vacuna durante el embarazo porque ese niño recién se va a vacunar a los 6 ; el personal de salud , y todos los demás grupos de riesgo de 2 a 64 años con factores de riesgo época, obesos mórbidos, diabéticos, asma, insuficiencia renal, etc, y mayores de 65 años.

“En las complicaciones graves que puede tener con la gripe NH H1 y hasta la muerte radica la importancia de la vacuna. Estamos a tiempo durante todo el año si bien la gripe es estacional” afirmó y agregó que “si bien se van aplicando más de 100000 dosis en la provincia recién vamos en un poco más de un 60%. Los invitamos a vacunarse. Como repetimos las vacunas son solo es una medida importante de prevención sino que hay que tener en cuenta las otras medidas de prevención no solo para la gripe sino para todas las enfermedades respiratorias”, concluyó la Dra. Coronel