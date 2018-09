La sexta jornada del certamen tuvo partidos muy emocionantes

14/09/2018 - El torneo Interprensa de Fútbol, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, hizo disputar entre el martes y miércoles pasado su sexta jornada, con partidos muy emocionantes. El martes, Nuevo Diario derrotó por 2 a 0 en un juego complicado a Prensa Santiago. En otro de los juegos entretenidos, Nacional - Fantástica sigue imparable. Ahora, goleó por 4 a 0 a Radio Panorama y se consolida en lo más alto del grupo A, con 14 unidades. A su vez, Radio Mitre y La 103.3 ofrecieron un entretenido juego e igualaron 2 a 2. Ambos también se ubican como escoltas de Nacional- Fantástica. Por su parte, Noti Express se metió en la pelea por la clasificación al vencer a EL LIBERAL por 2 a 1 y se ubica segundo en la zona B. Mientras que la fecha se cerró con el intenso y entretenido empate entre Express y Canal 7 por 3 a 3, el miércoles. Los del canal se mantienen bien arriba en el Grupo B. Las posiciones quedaron así: Zona A: Nacional-Fantástica 14, Nuevo Diario 11, La 103.3 11, Radio Mitre 11 y Panorama 4. Zona B: Canal 7 11, Express 8, Noti Express 8, Prensa Santiago 3 y EL LIBERAL 1. Próxima fecha: Nuevo Diario vs. Mitre, La 103.3 vs. Nacional- Fantástica, Panorama vs. Express, Canal 7 vs. Noti Express y EL LIBERAL vs. Prensa Santiago.l