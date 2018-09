El Clausura continuará el domingo con la fecha 17

14/09/2018 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero programó para el domingo un nuevo capítulo de Torneo Clausura denominado Antonio “Guiñy” Albarracín. El torneo, que está reservado para la categoría C55, continuará con la fecha 17, con la siguiente programación: En cancha de Jerarquizados: de 10 a 10.30, El Tony vs. Eroplast. En Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Irma Cuin Fase. En Sindicato de Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Abogados. En Gremio Municipal: Sara y Mañu vs. Casa Olga. En Mistol: Tapiales Gemelas vs. Ateneo Ejército Argentino. El Triángulo El interventor del Club Atlético El Triángulo invitó a exsocios, jugadores y vecinos a la reunión que se celebrará esta noche, desde las 21.30, en calle Juana Manuela Gorriti (N) Nº 438, a los efectos de proceder a la reafiliación para poder participar en la Asamblea, que se realizará en los próximos días.