Otro domingo de acción en Libres y C35

14/09/2018 - Este domingo continuará el Campeonato Anual, que lleva el nombre de Julio Walter Gómez y que organiza la Liga Comercial de Santiago. En el predio del Zanjón del Sindicato de Empleados de Comercio se jugará la séptima fecha de la segunda fase de la categoría Libres y la décima de la C35. La fecha es clave ya que varios equipos irán en busca de la clasificación a la siguiente fase. Luego vendrán las semifinales y la final. Programación Cancha Nº 1: 8.30, Línea Blanca vs. FC Colón (Libres); 11, Súper Vea vs. Namascar (Libres); 12, Norcen vs. Pritty FC (C35); 14, Macroffice vs. Serv. Elect. Díaz (Libres); 15, Kiosco Máxima vs. OBV Garbarino (C35); 16, Malvinas B vs. Neumático del Valle (C35). Cancha Nº 2: 9.30, Pritty FC vs. Despensa Islas Malvinas (Libres); 11, Maxihogar vs. Ferretería Comercial Colón (C35); 12, Despensa Doñita vs Óptica Molinari (C35); 14, Malvinas Sur vs. O’Globbo Cotillón (C35); 15, Los Amigos vs. Las Malvinas FC (Libres); 16, El Rejunte FC Colón vs. Termas Unidos (Libres).