El Anual 2018 no se detiene y se juega la fecha 15 en la C50 y la undécima en la C55

14/09/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs proseguirá mañana con su Campeonato Anual 2018 que lleva la denominación “Manuel Osa Ponce”. En esta oportunidad, se jugará la decimoquinta fecha en la C50 y la undécima en la C55. Los primeros turnos darán comienzo a las 15 y los segundos, a las 16.30. Estos son los partidos de la fecha: En Asociación (Cancha Nº 1), Campeones del 28 vs. Mis Nietitos (C50) y Vet. de Güemes vs. Chacarita (C55). En Asociación (Cancha Nº 2), Lubricentro vs. Previsión (C55) y Arquitectos vs. Lag. Malvinas (C55). En Club Banco Pcia. Puente Alsina vs. Amigos Cacho Luna (C50) y Súper Colón vs. Expreso San Nicolás (C50). En Logística, Billares Dorrego vs. Saravah (C55) y Maestros vs. Prof. Educ. Física (C55). En Ingenieros, a las 16, Tecnicos vs. Banco Pcia. “B” (C55). En Zanjón (Cancha Nº 2), a las 16, Zanjón vs. Sitravise- Ipvu (C50). En Defensores de Forres, a las 16, Rabenar vs. Villa Hortencia (C50). Únicamente el primer partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Queda libre Almirante Brown (C50) y San Roque (C55). Hotel Savoy le gana puntos a Playa 38 y San Carlos le gana puntos a Gimnasio Córdoba. 