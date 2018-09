Abogados Cuervos mide fuerzas ante Norcen en el partido destacado de la novena fecha del Clausura

14/09/2018 - El campeonato Clausura “Boutique Deportiva” que organiza el Torneo de Profesionales, continuará mañana con la disputa de la novena fecha. La jornada ofrece varios encuentros, en los que se destaca el partido entre Abogados Cuervos ante Norcen. El programa de partidos se detalla a continuación. En cancha de Ciencias Económicas: Nueva Chicago vs. Intocables 14:30; Valencia vs. Contadores Juniors 16:30. En cancha 2 del Complejo Jugadores Libres: Profesores Montero Sport vs. Hampones 13:30; Barrio Juramento vs. O’Globo Megacotillón 15:20; Los Pibes de la 11 vs. Bº Sarmiento 17:10; Brima vs. La Alvarado Old 18:50. En cancha 3: Abogados Cuervos vs. Norcen 13:30; La Pachanga vs. Met. Dorrego 15:20; Ramón Carrillo vs. La Esquina 17:10.En cancha 4: Cristal vs. Semillería Rossi 13:30. En cancha 5: Los Vagos del Mosconi vs. All Boys 13:30; Los Coyotes vs. Los Pibes 15:20; José Ignacio vs. Pukará F.C. En cancha 6: Deportivo JJ vs. Abogados Topos 13:30; Quilmes vs. Cacheteao Con Coca 15:20; Ciudad Satélite vs. Industria F.C. 17:10. En cancha 7: Messina vs. Racing 13:30; Coesa vs. La Alvarado Stone 15:20; Murciélagos vs. Abogados Cat 17:10. Cancha 8: Kinesiólogos F.C. vs. Fútbol y Amistad 13:30; Los Magos vs. Niupi 15:20; Galácticos vs. Napoli 17:10.