Se vienen las definiciones

14/09/2018 - LORETO, Loreto (C) Mañana se disputará completa la decimoctava fecha del torneo “Daniel Kanky González” organizado por la Afal (Asociación de Futbolistas Amateur Loretanos), el que en cinco puntos tiene ubicado a cinco equipos, mientras que matemáticamente los nueve que ocupan las principales posiciones pueden salir campeón, todos esperan esta fecha para acercarse a la meta para coronarse campeón de la temporada 2019 o ocupar un lugar en la esperada liguilla. Las principales posiciones son las siguientes: puntero con 35 puntos, La Avenida y el Bº Libertad, 32 puntos. El Mechero, en el cuarto puesto con 31. Los Esquineros con 29. J. Newbery y los Bushcas comparten el quinto y sexto puesto, mientras que con 28 puntos Defensores de Remanso y Defensores de Libertad se ubican en el séptimo y octavo escaño. En la decimoctava fecha se enfrentarán Zona Roja vs. Esquineros; Defensores de Remanso vs. Bº Oeste; La avenida vs. Albañiles; CSDBO vs. Alberdi; Los Pinchas vs. Bº Libertad; Alma y Vida vs. Defensores de Libertad; Los Bushcas vs. J. Newbery; FCTC vs. La Colonia; 48 Viviendas vs. Mechero y clausuran la jornada San Esteban frente a Palermo. Resultados Los resultados de la fecha decima séptima: Albañiles 3, San Esteban 2; Bº Palermo 0, C.S.D.B.O. 1; Alberdi 0, Los Pinchas 3; El Mechero 0, La Colonia 0; La Avenida 0, Los Esquineros 0; Defensores de Libertad 1, Los Bushcas 3; Zona Roja 4, FCTC 4; Bº Libertad 3, Alma y Vida 0; J. Newbery 1, Defensores de Remanso 1; Bº Oeste 1, 48 Viviendas 0.