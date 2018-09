El Clausura tendrá mañana un capítulo decisivo para ambas categorías

14/09/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Se juega mañana un nuevo capítulo del Torneo Clausura 2018 organizado por la Asociación de Fútbol Amateur Fernandense en sus dos categorías, con atrapantes encuentros. Falta designar las canchas, que le serán comunicadas oportunamente a los señores delegados. Los organizadores dieron a conocer al programa de encuentros. En la categoría de 50 años se medirán: Defensores de Huasi vs. 9 de Julio; Bº Sur vs. Gremio; Wall Mar vs. La Loma y Trula vs. Los Amigos. Los resultados de la semana anterior en esta categoría fueron los siguientes: Bº Sur 1, Trula 0; 9 de Julio 3, Wall Mar 3; Defensores de Huasi 4, Gremio 3 y Los Amigos 6, La Loma 1. La tabla de posiciones es liderada por 9 de Julio con 31 puntos, Gremio 23, Wall Mar 21 y Bº Sur 18. Mientras que en la Categoría 40 años jugarán: Wall Mar vs. La Loma; El Gateao vs. Triunfadores; M.K. Antu vs. Bº Sur; Triki vs. Sol de Américas; Tigres vs. All Boys; Forres vs. Las Américas; Bº Belgrano vs. Villa Elisa y Dep. Morón vs. Trula. Partido único Talleres vs. Arsenal. Resultados Los resultados de la categoría 40 años de la semana pasada fueron los siguientes: El Gateao 7, La Loma 2; Triunfadores 7, Maxiquiosco Antu 1; Bº Sur 1, Triki 1; Sol de América 1. Tigres 1; Dep. Morón 3, Las Américas 0, Talleres 3, Trula 1; Arsenal 1, Bº Belgrano 1; Wall Mar 3, Villa Elisa 1, y All Boys 3, Forres 2. La categoría dividida en dos zonas es liderada en la “A” por Trula 19, Talleres 18, Bº Sur 16 y Deportivo Morón 15. En la “B” manda Arsenal con 28 y le siguen Bº Belgrano 22, El Gateao 22 y Forres 21.