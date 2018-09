El Tiro Federal recibirá las emociones del torneo Carlos Coronel

14/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Con la disputa de seis partidos se jugará la 18ª fecha del certamen denominado Carlos Coronel que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Esto será mañana y la cita fue prevista en las instalaciones del Tiro Federal de Frías. El horario de inicio será a las 13. Cabe destacar que Los Cuervos se ubican como único líder de la competencia con 37 unidades. El programa de choques será el que se detalla a continuación: Los Tornillos vs. M y M Deportes; Autoservicio Hernán vs. El Vasco Carnes; Barrio Oeste vs. Carnicería Giovany; Los Cuervos vs. Juan Perón; Loma Negra vs. Mercadito del Valle y a último turno se medirán Tiro Federal vs. Mercadito Gachi y Legui. Se espera una gran concurrencia de público para ver en acción el mejor fútbol de esta parte de la provincia. l