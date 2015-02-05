CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de septiembre de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
14/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)
23.30 KARA PARA ASK
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL 4
08:30 PULSO URBANO
10:00 SERIES ANIMADAS
11:30 SOLO FÚTBOL
12:30 NOTI EXPRESS
13:00 LA OVALADA
14:00 LIGA COMERCIAL
14:30 NUESTRO FÚTBOL
16:30 LOS TUERKAS
17:30 SEGUÍ EN LA TARDE
19:00 TENDENCIAS SANTIAGO
19:30 TE QUIERO, BANDA
20:00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21:00 NOTI EXPRESS
22:00 SIN PROTOCOLO
22:30 BACK IN TIME
23:00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
12.13 DÍA DE ENTRENAMIENTO
02.35 EL SOSPECHOSO
04.58 BATMAN. EL REGRESO DEL ENMASCARADO
06.35 DULCE HOGAR... ¡A VECES!
09.01 PEQUEÑAS SÚPER ESTRELLAS
10.57 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
12.38 MÁS ALLÁ DEL CIELO
14.30 LA DAMA DE ORO
16.30 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN
CURVAS
18.12 SIEMPRE ALICE
20.07 MÁS ALLÁ DEL CIELO
22.00 CABALLO DE GUERRA
TNT
02.09 NO ES OTRA TONTA PELÍCULA AMERICANA
03.36 ROSARIO TIJERAS
04.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.49 BIENVENIDO A LA JUNGLA
08.38 TE AMARÉ POR SIEMPRE
10.48 KARATE KID
12.28 UN DETECTIVE EN EL KINDER
14.36 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
17.34 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
19.50 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 EL HILO ROJO
23.59 NO ES OTRA TONTA PELÍCULA AMERICANA
01.37 RESCATE DEL METRO 123
03.26 ROSARIO TIJERAS
TCM
01.41 NACIDO EL 4 DE JULIO
04.15 PESADILLA 4. EL AMO DEL SUEÑO
05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.03 LA NIÑERA
08.28 LA NIÑERA
08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.04 CASADOS CON HIJOS
10.30 LA NIÑERA
10.55 LA NIÑERA
11.19 MUY PARECIDO AL AMOR
13.18 ORO Y CENIZAS
15.08 LA MÁSCARA DEL ZORRO
17.45 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
20.00 SHANGHAI KID
22.00 DAÑO COLATERAL
SPACE
00.01 ASESINOS EN LA MIRA
01.47 MASACRE EN LA CARCEL 13
03.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
08.11 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
10.25 LOS AGENTES DEL DESTINO
12.27 IDENTIDAD SUSTITUTA
14.06 EL INVENTOR DE JUEGOS
16.20 ZONA DE IMPACTO
18.20 PESAJE CANELO GGG 2 14/9
19.10 24/7 CANELO GGG 2
19.40 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
23.37 LA HORCA
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
* HOY Y MAÑANA A LAS 22, EL
ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA”
PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA
“CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA
CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS
DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA:
PIRÁMIDE DE PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS
Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO
PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN
LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”
CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO
DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI
SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/09 - 14/09 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
14/09 al 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
14/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
21:50 (Cast ) 22:10 (Subt) 22:30
(Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
14/09- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/09 - 14/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
14/09 -19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
14/09 - 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/09 - 14/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
13/09 - 20:25 (Cast) 22:45 (Cast)
14/09 - 15/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast) 01:00 (Cast)
16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -
20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150,
hubilados, focentes y rstudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada heneral: $160.
Jubilados, focentes y estudiantes:
$95 todos los días.
HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves
50% cine argentino