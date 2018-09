CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de septiembre de 2018

14/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)

23.30 KARA PARA ASK

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA





CANAL 4

08:30 PULSO URBANO

10:00 SERIES ANIMADAS

11:30 SOLO FÚTBOL

12:30 NOTI EXPRESS

13:00 LA OVALADA

14:00 LIGA COMERCIAL

14:30 NUESTRO FÚTBOL

16:30 LOS TUERKAS

17:30 SEGUÍ EN LA TARDE

19:00 TENDENCIAS SANTIAGO

19:30 TE QUIERO, BANDA

20:00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21:00 NOTI EXPRESS

22:00 SIN PROTOCOLO

22:30 BACK IN TIME

23:00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

12.13 DÍA DE ENTRENAMIENTO

02.35 EL SOSPECHOSO

04.58 BATMAN. EL REGRESO DEL ENMASCARADO

06.35 DULCE HOGAR... ¡A VECES!

09.01 PEQUEÑAS SÚPER ESTRELLAS

10.57 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

12.38 MÁS ALLÁ DEL CIELO

14.30 LA DAMA DE ORO

16.30 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN

CURVAS

18.12 SIEMPRE ALICE

20.07 MÁS ALLÁ DEL CIELO

22.00 CABALLO DE GUERRA

TNT

02.09 NO ES OTRA TONTA PELÍCULA AMERICANA

03.36 ROSARIO TIJERAS

04.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.49 BIENVENIDO A LA JUNGLA

08.38 TE AMARÉ POR SIEMPRE

10.48 KARATE KID

12.28 UN DETECTIVE EN EL KINDER

14.36 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

17.34 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

19.50 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 EL HILO ROJO

23.59 NO ES OTRA TONTA PELÍCULA AMERICANA

01.37 RESCATE DEL METRO 123

03.26 ROSARIO TIJERAS

TCM

01.41 NACIDO EL 4 DE JULIO

04.15 PESADILLA 4. EL AMO DEL SUEÑO

05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.03 LA NIÑERA

08.28 LA NIÑERA

08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.04 CASADOS CON HIJOS

10.30 LA NIÑERA

10.55 LA NIÑERA

11.19 MUY PARECIDO AL AMOR

13.18 ORO Y CENIZAS

15.08 LA MÁSCARA DEL ZORRO

17.45 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

20.00 SHANGHAI KID

22.00 DAÑO COLATERAL

SPACE

00.01 ASESINOS EN LA MIRA

01.47 MASACRE EN LA CARCEL 13

03.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

08.11 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

10.25 LOS AGENTES DEL DESTINO

12.27 IDENTIDAD SUSTITUTA

14.06 EL INVENTOR DE JUEGOS

16.20 ZONA DE IMPACTO

18.20 PESAJE CANELO GGG 2 14/9

19.10 24/7 CANELO GGG 2

19.40 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

23.37 LA HORCA





A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

* HOY Y MAÑANA A LAS 22, EL

ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA”

PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA

“CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA

CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS

DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA:

PIRÁMIDE DE PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS

Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO

PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN

LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”

CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO

DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI

SALVATIERRA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/09 - 14/09 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

14/09 al 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

14/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

21:50 (Cast ) 22:10 (Subt) 22:30

(Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

14/09- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/09 - 14/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

14/09 -19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

14/09 - 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/09 - 14/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

13/09 - 20:25 (Cast) 22:45 (Cast)

14/09 - 15/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast) 01:00 (Cast)

16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -

20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150,

hubilados, focentes y rstudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada heneral: $160.

Jubilados, focentes y estudiantes:

$95 todos los días.

HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves

50% cine argentino