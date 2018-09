Simón participó de encuentro internacional de fiscales

Fotos DELEGACIÓN. Junto con el fiscal Simón (der.), participaron entre otros el fiscal federal Nº 2 de Capital Federal, Carlos Rívolo (centro).

14/09/2018 -

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, participó en Johannesburgo, Sudáfrica, en la 23 Conferencia General anual de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). El evento se desarrolló desde el pasado domingo 9 de septiembre hasta ayer, jueves 13.

Este año el tema principal que se abordó, fue la independencia y autonomía de los fiscales en las investigaciones, de la necesidad de establecer mecanismos constitucionales que impidan la influencia de sectores de poder como el político. También se abordó la importancia de las medidas de protección sobre los fiscales y su grupo familiar, salvaguardándolos incluso de los "ataques" en las redes sociales. Todo ello con el fin de alcanzar el ideal de justicia.

Por la delegación argentina disertó el fiscal federal Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de fiscales federales y nacionales sobre el tema protección individual de los fiscales, desatando el caso del fiscal federal Alberto Nisman. Una de las importantes novedades, es que la próxima asamblea se realizará en Buenos Aires en 2019.

Además, del fiscal Pedro Simón y su par Carlos Rivolo, fiscal federal Nº 2 de Buenos Aires; participaron entre otros, Luis Cevasco, procurador general de la Ciudadanía de Bs. As.; Susana Pernas, fiscal federal ante el Tribunal Oral (TOF) de Menores de Bs. As.; Carlos Schaffer, fiscal federal ante el TOF de Corrientes; Alejandro mantingarro, fiscal nacional de instrucción de la Ciudad de Bs. As. La delegación de fiscales argentinos fue recibida por el cónsul argentino en Johannesburgo, Rubén Rubio Reyna.

Conclusiones

En diálogo con EL LIBERAL desde Johannesburgo, el fiscal federal Pedro Simón hizo un balance del evento y sostuvo que "ha sido una conferencia muy positiva y la temática muy actualizada".

"Se ha llegado a conclusiones importantes, como que la independencia de los fiscales es trascendental en cuanto ayuda a alcanzar el ideal de justicia. El juez es independiente, pero tiene que decidir sobre lo que el fiscal le ha llevado como pruebas a un proceso. Y por eso, la independencia del fiscal, es indispensable para la independencia de juez", expuso Simón.

"Por ello -ahondó-, otra de las conclusiones que se arribó en el encuentro, es que es importante la legitimidad en la designación de los fiscales, porque para el fiscal es un deber aplicar la ley que ha sido votada por el parlamento, en cuanto a la expresión legítima del pueblo".

El fiscal santiagueño rescató que otras de las conclusiones, fue "que el fiscal también tiene que tener libertad para la expresión de sus argumentos. Y bien se han considerado que muchas veces la independencia del fiscal está amenazada por otros poderes del Estado y por la presión de grupos de influencia".

Apuntó que también se puso de relieve la trascendencia del rol del fiscal para "mantener el Estado de derecho, sino los derechos colectivos e individuales se debilitan. Los fiscales son mediadores entre la ley y la discreción, entre el juez y la policía".

Agregó que por ello, "un deber fundamental es proteger las pruebas para las causas y a los testigos y un elemento importante que se ha analizado, es que se debe tener la protección individual, la persona del fiscal, que muchas veces es amenazada por su actuación".