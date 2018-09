Prosigue el Torneo de Ascenso

14/09/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña y auspicia Tarjeta Sol.

La programación es la siguiente. En Villa Mercedes, la Fusión vs. Profesores. En Mariano Moreno: San Carlos vs. San José. En Huaico Hondo: Vélez de San Ramón vs. Amigos del Básquet. En Club Antonio Tagliavini: Los Halcones vs. Clasificados en Santiago.com.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.