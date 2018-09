Lo Celso, presentado en el Betis ante una multitud

14/09/2018 -

El argentino Giovani Lo Celso tuvo en la jornada de ayer su gran presentación ante tres mil hinchas de Betis, su nuevo club, y aseguró que su estadía en el equipo andaluz lo ‘hará crecer’ gracias a la ‘idea de juego’ de su entrenador, Quique Setién.

‘Es un Club con mucha historia y que viene teniendo un crecimiento muy grande este último tiempo. Eso me ha llamado mucho la atención. A los amantes del buen fútbol llama la atención cómo juega este equipo. Verlo desde fuera es muy lindo, tiene una identidad y una forma de juego que a un jugador de esas características le motiva mucho. Eso fue lo que no me hizo dudar. Estuve con el cuerpo técnico y también me recibió de una linda manera. Tienen una idea de juego y eso me hará crecer tanto a mí como a mis compañeros’, manifestó en conferencia de prensa el mediocampista del seleccionado argentino.

El rosarino además dijo que se siente ‘muy cómodo’ gracias al recibimiento que le brindaron sus nuevos compañeros.

‘Me siento muy cómodo. Estoy ansioso de ponerme a las órdenes del cuerpo técnico, entrenar a la par de mis compañeros y devolver dentro del campo todo el cariño y esfuerzo’, concluyó.

Luego, Lo Celso salió al campo de juego del Benito Villamarín para saludar a los aficionados que se acercaron a verlo por primera vez con la camiseta de Betis, y realizó los tradicionales ‘jueguitos’ con la pelota.