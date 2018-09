Violó a la vecina y volvió a las 48 horas para jactarse y pedir más

Fotos MEDIDA Norma Matach pidió celeridad a la policía de Quimilí.

14/09/2018 -

Una vecina de Las Tinajas, Moreno, fue ultrajada sexualmente por un individuo, quien la sorprendió en los fondos de su casa.

La denuncia fue interpuesta por la víctima de 25 años ante la Seccional 29 de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

Según la joven, ella se trasladaba a la vivienda de una vecina a fin de que le cediera un colchón. En el trayecto habría sido interceptada por el sujeto, a quien conocería ya que lo acusó con nombre y apellido.

La denuncia

"Me tomó de un brazo, me llevó a la oscuridad y me violó", indicó la damnificada a los funcionarios policiales. Después, el personaje se puso la ropa y se retiró como si nada hubiera pasado.

Dos días después, el depravado golpeó la ventana de la mujer y desde afuera comenzó a mostrarle su miembro.

Sujetándose con la mano, gritaba: "Vení que quiero más con vos", según la denuncia.

Conocido

Allegados a la zona indicaron que el acusado tiene varias "caídas" en la policía.

Hasta ahora se presumía que su única desviación era desnudarse y hacer exhibicionismo. Sin embargo, la Fiscalía reclamó un relevamiento y hoy espera a la víctima. Luego detendrían al degenerado.